A Unidade Municipal de Pronto Atendimento (UMPA) de Santa Luzia completará seis meses.Divulgação PMSG - Foto: Julio Diniz

Publicado 29/08/2022 13:31

A Unidade Municipal de Pronto Atendimento (Umpa) de Santa Luzia completará seis meses, no próximo dia 20 de setembro, sob a gestão municipal do prefeito Capitão Nelson. E, nesses cinco meses, muitas coisas já mudaram. A reestruturação dos atendimentos médicos permitiu um aumento de 200% na quantidade de consultas e exames laboratoriais realizados na unidade, que realiza uma média de 9 mil atendimentos por mês atualmente.

A Umpa conta com atendimento de clínica geral, pediatria e odontologia de emergência como as outras duas da cidade – Nova Cidade e Pacheco – mas tem um diferencial. Em parceria com o Governo do Estado do Rio, ela conta com o serviço de assistência cardiológica por telemedicina com o Hospital Cardiológico de São Paulo (HCor).

Assim, os eletrocardiogramas são avaliados por cardiologistas do HCor, que emite os laudos eletrocardiográficos em menos de 5 minutos. “Isso ajuda muito os profissionais daqui na conduta implementada para os pacientes com doenças cardiológicas”, explicou o Dr. Açu Márcio Deccache, diretor médico da unidade.

Com a mudança de gestão, há equipe médica completa todos os dias durante 24h. São quatro consultórios de clínica geral, dois pediátricos e um de odontologia. Além da equipe médica, há a atenção da assistência multidisciplinar com as equipes de enfermagem, serviço social e farmacêutica.

Novo equipamento - Em relação aos exames, além do ecocardiograma com telemedicina, a unidade ganhou equipamento de radiografia com imagens digitalizadas de última geração. “O equipamento não tem mais impressão em filme radiológico, como era antigamente. Ele permite que o médico veja a imagem e o resultado direto no computador. E, a partir da próxima semana, este exame poderá ser impresso em papel, caso o paciente precise ser transferido para outra unidade de saúde. Com as mudanças realizadas, chegamos a 9 mil atendimentos por mês e a expectativa é chegar aos 10 mil”, contou o Dr. Açu.

A UPA também foi revitalizada fisicamente. Ela recebeu reforma no consultório odontológico, banheiros, fachada e telhado. “O telhado passou por intervenção porque tinha vazamentos em dias chuvosos. A unidade também sofria com falta de água. Foram feitos reparos na rede hidráulica e instalada nova caixa d’água. Também estamos fazendo investimentos na compra e melhorias dos ares-condicionados. A rede elétrica foi toda revisada, assim como a rede de gases medicinais (oxigênio e ar comprimido) e houve revitalização dos equipamentos de computação e compra de novos, facilitando a agilidade no atendimento”, finalizou o médico.

Assim que assumiu a unidade, nos primeiros 15 dias, 90% da iluminação foi trocada e a unidade ganhou ambulância com Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusiva para as remoções dos pacientes do local. A unidade também implantou o Núcleo Interno de Regulação (NIR), que trata da transferência dos pacientes com as unidades hospitalares; ouvidoria própria, funcionário controlador de acesso e identificação dos pacientes e acompanhantes.