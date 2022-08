A nova unidade vai contar com canil, lavanderia, área de convivência, vestiários, refeitório, salas técnicas, de atendimento especializado e de atividades. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Assistência Social, deu início à obra de construção do novo Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop), em Vista Alegre. A nova unidade vai contar com canil, lavanderia, área de convivência, vestiários, refeitório, salas técnicas, de atendimento especializado e de atividades.

"O serviço realizado no Centro Pop visa, principalmente, à dignidade a pessoas em situação de rua. O nosso governo tem essa preocupação com as pessoas que estão em vulnerabilidade social e, por isso, agimos para garantir um atendimento de qualidade", disse o secretário de Assistência Social, Edinaldo Basílio.

O projeto da construção do novo Centro Pop faz parte do eixo “Cidade Justa e Inclusiva”, meta 27, do Plano Estratégico Novos Rumos – desenvolvido pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais -, que visa ampliar e reformar os equipamentos próprios da Secretaria de Assistência Social, com o objetivo de aumentar e dar mais eficiência ao atendimento da população em situação de vulnerabilidade social.

O município de São Gonçalo já conta um Centro Pop no bairro Mutondo, que realiza diariamente acompanhamentos com psicólogos e assistentes sociais, além de solicitações de pedidos de documentos de identificação para inserir aqueles que necessitam no Cadastro Único (CadÚnico), que é a porta de entrada para benefícios do Governo Federal. O equipamento, que funciona de segunda a sexta, das 9h às 17h, também garante alimentação, banheiros com chuveiros e uma lavanderia.

As equipes técnicas do Centro Pop realizam semanalmente abordagens noturnas em diferentes bairros de São Gonçalo, buscando garantir à população em situação de rua o acesso à rede de serviços socioassistenciais e às demais políticas públicas do município.