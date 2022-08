Os 52 primeiros convocados para o cargo de Professor Docente II devem comparecer à Secretaria Municipal de Educação. - Divulgação PMSG

Publicado 31/08/2022 10:45

A Secretaria de Educação de São Gonçalo publicou em Diário Oficial, na segunda-feira (29), o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de 354 professores, com validade de, no máximo, dois anos, para suprir a carência na rede municipal. Os 52 primeiros convocados para o cargo de Professor Docente II devem comparecer à Secretaria Municipal de Educação nesta terça-feira (30), de acordo com o horário estipulado no Diário Oficial.

Os demais aprovados devem se atentar ao diário e ao número de classificação, já que a secretaria irá fazer a chamada em dias diferentes para evitar aglomerações.





Documentos a serem apresentados (originais e cópias): Identidade; CPF; PIS; Título de Eleitor; Laudo médico de comprovação de deficiência (caso o candidato se declare deficiente); Diplomas (formação acadêmica); Carteira de Trabalho (parte que conste contratação na área pretendida e folha de identificação – folha com foto e verso do candidato); Certidão de quitação eleitoral; Certificado de reservista (para o sexo masculino); Comprovante de residência; Certidão de nascimento ou casamento; Documentos dos filhos (certidão de nascimento); Títulos de formação acadêmica concluída na área de atuação (graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado).





O Processo Seletivo Simplificado aconteceu exclusivamente para a contratação temporária dos cargos: Professor Docente II, Professor Docente II / Apoio Especializado, Professor Docente II / Intérprete de Libras, Professor Docente II / Braile e Professor Docente II / Atendimento Educacional Domiciliar e Hospitalar. A remuneração mensal é de R$3720,00 com mais o benefício de auxílio transporte e a carga horária será de 40 horas semanais.



"É importante salientar que o concurso realizado em outubro de 2021 não foi capaz de suprir a carência destes profissionais e que todos os aprovados para estes cargos já foram nomeados", afirmou a Prefeitura no texto.