O caminho terá 4,4 quilômetros de extensão e vai da Praça Getúlio Vargas, no bairro Rocha, até a Praça Chico Mendes, no bairro Raul Veiga. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 31/08/2022 10:37

As Secretarias Municipais de São Gonçalo: de Gestão Integrada e Projetos Especiais e de Desenvolvimento Urbano e a Secretaria de Estado das Cidades se reuniram, na última terça-feira (30), e deram a largada para a construção de uma ciclorrota em São Gonçalo. Na ocasião, os representantes assinaram a ordem de início das obras.

O caminho terá 4,4 quilômetros de extensão e vai da Praça Getúlio Vargas, no bairro Rocha, até a Praça Chico Mendes, no bairro Raul Veiga. A obra, que tem previsão de término para o primeiro trimestre de 2023, terá investimentos de R$ 12.765.448,59 do governo estadual.

O projeto prevê um reordenamento viário da Avenida Jornalista Roberto Marinho, através de vias binárias, promovendo a requalificação urbana do espaço público. E ainda prevê a distribuição de um novo mobiliário urbano e uma nova proposta paisagística para o espaço urbano.

"Assinamos hoje o início das obras, que vão durar 180 dias. É evidente a importância e os inúmeros benefícios do incentivo ao uso de bicicletas. Trata-se de um meio de transporte mais econômico, que não polui, além de ser uma excelente forma de atividade física para as pessoas. A Prefeitura de São Gonçalo fez todo o projeto, que foi enviado para a Secretaria das Cidades realizar a licitação e custear as obras", disse a secretária de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Maria Gabriela Bessa.