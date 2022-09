Na Firjan, Rodrigo Neves anunciou, ao lado de Eduardo Eugênio e Santa Cruz um ‘choque de gestão’ no estado do Rio de Janeiro. - Divulgação - Foto: Alex Ramos

Na Firjan, Rodrigo Neves anunciou, ao lado de Eduardo Eugênio e Santa Cruz um ‘choque de gestão’ no estado do Rio de Janeiro.Divulgação - Foto: Alex Ramos

Publicado 01/09/2022 08:27

Os candidatos a presidente da república e a governador do estado do Rio de Janeiro pelo PDT, Ciro Gomes e Rodrigo Neves, participaram na quarta-feira (31), de agendas de campanha no Centro da cidade do Rio de Janeiro, onde apresentaram seus planos para o desenvolvimento econômico do país e do estado.

Os candidatos realizaram uma caminhada na Rua da Alfândega, no centro comercial da Saara, onde conversaram com o povo sobre propostas para a geração de empregos e renda. Em seguida, ambos participaram de um encontro com empresários na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), onde apresentaram propostas para o desenvolvimento econômico.



Ao comentar a necessidade de reconstrução do estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Neves afirmou que investirá na modernização da infraestrutura do estado do Rio de Janeiro, de modo a gerar empregos e reerguer a Economia. “O Rio tem déficit de empregos, déficit habitacional, déficit de abastecimento e saneamento básico, e tem equipamentos públicos abandonados. Para sanar estes problemas vamos gerar 150 mil novos empregos no Rio de Janeiro a partir da criação de um amplo programa de frentes de trabalho para reerguer o estado e ao mesmo tempo levar saneamento básico a todas as regiões pobres do estado, construir cem mil moradias populares e reestruturar, reformar e modernizar os hospitais estaduais e os CIEPs abandonados”, disse o ex-prefeito de Niterói.



Ao falar sobre planos para a retomada da Economia brasileira, Ciro Gomes apresentou propostas do seu Projeto Nacional de Desenvolvimento. “Para fazer o Brasil voltar a crescer é preciso refinanciar as dívidas das famílias, porque é do consumo das famílias que vêm 60% do crescimento do PIB estrangulado hoje no Brasil, refinanciar as 6 milhões de empresas que estão constrangidas no Serasa e perto da falência, muitas delas no setor comercial, e vou incrementar pesadamente o investimento público, retomando 14 mil obras paradas, pois isso irriga toda a Economia do país, e já temos os recursos assegurados para isso”, afirmou Ciro Gomes.



Gestão tributária e industrialização



Na Firjan, Rodrigo Neves anunciou um ‘choque de gestão’ no estado do Rio de Janeiro, com investimentos em modernização, desburocratização e simplificação do sistema tributário. “É praticamente impossível o setor industrial investir no estado do Rio de Janeiro com esta estrutura tributária esquizofrênica, elevada, complexa e impeditiva do investimento privado. Nós estruturamos um programa emergencial que vai retirar rapidamente o estado do Rio de Janeiro desta condição de prostração e em paralelo vamos colocar em prática um plano estratégico de longo prazo para o estado, começando logo nos primeiros cem dias de governo, e com responsabilidade reduzir os impostos e acabar com os gargalos que impedem o crescimento econômico do nosso estado”, anunciou Rodrigo Neves.



Ciro Gomes apresentou aos empresários seu programa para a reindustrialização do Brasil, que pretende trazer para o Brasil a capacidade de produzir infraestrutura e bens de consumo que hoje são importados pelo país: “Vamos começar por aqueles setores onde o Brasil está jogando dinheiro fora financiando empregos fora do Brasil: Saúde, agronegócio, petróleo, gás e energias renováveis e a indústria da Defesa”, listou Ciro.

Já a agenda de Rodrigo Neves nesta quinta-feira (1/9) conta com às 10h, gravação de programa eleitoral, às 16h - Caminhada no Rodo, em São Gonçalo; 17h30 - Encontro com mulheres (Windsor Guanabara Hotel - Avenida Presidente Vargas, 392 - Centro, Rio de Janeiro); 20h - Encontro com Eduardo Paes e lideranças do PSD (Estrada da Ligação, 856 - Taquara, Rio de Janeiro).