O Instituto Federal do Rio de Janeiro/Campus São Gonçalo fica localizado na Rua Dr. José Augusto Pereira dos Santos, s/nº, em Neves. - Divulgação

O Instituto Federal do Rio de Janeiro/Campus São Gonçalo fica localizado na Rua Dr. José Augusto Pereira dos Santos, s/nº, em Neves.Divulgação

Publicado 01/09/2022 09:41

O Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus São Gonçalo, está com inscrições abertas para os processos seletivos discentes para estudantes do 9º ano do ensino fundamental que queiram fazer cursos técnicos integrados ao ensino médio em 2023.

Segundo a diretora Geral/IFRJ Campus São Gonçalo, Gleyce Figueiredo, ainda dá tempo para fazer as inscrições que vão até domingo (04/09). "Lamentavelmente, estamos com baixo número de inscritos. Os cursos são 100% gratuitos e presenciais. Nossa unidade tem cursos técnicos na área de química, administração e segurança do trabalho", afirmou a diretora.



Mais informações no site https://selecon.org.br/

O Instituto Federal do Rio de Janeiro/Campus São Gonçalo fica localizado na Rua Dr. José Augusto Pereira dos Santos, s/nº, Neves, São Gonçalo.

No site do campus: https://portal.ifrj.edu.br/sao-goncalo/apresentacao haverá mais informações do processo seletivo para estudantes que tem os seguintes cursos ofertados: técnicos integrados ao ensino médio: técnico em administração, técnico em química e técnico em segurança do trabalho.

O valor da inscrição é de R$ 70,00 e o site para inscrição é: https://tkq.48c.myftpupload.com/concursos/ifrj-int-2022-2/#geral-infoifrj22001.