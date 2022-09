O evento foi realizado na sala Mais Conhecimento, no Partage Shopping. - Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Publicado 09/09/2022 10:11

A tarde da quinta-feira (8) foi de comemoração para 40 mulheres que concluíram o terceiro curso de Capacitação de Mulheres Empreendedoras do projeto Lidera Mulher, promovido pela Assistência Social, através da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres de São Gonçalo, em parceria com o Sebrae. O evento foi realizado na sala Mais Conhecimento, no Partage Shopping.

Foram três meses de capacitação, com uma carga horária de 30 horas de formação, com assuntos pertinentes e diretamente ligados ao empreendedorismo, como procedimentos para se tornar Microempreendedor Individual (MEI), administração do próprio negócio e divulgação através das redes sociais, temas essenciais para o desenvolvimento do negócio.

“O prefeito Capitão Nelson sempre foi firme com a questão de termos pessoas capacitadas para tomar conta da cidade e aqui não é diferente. Parabenizo a todas essas mulheres por estarem aqui se dedicando e aprendendo. É importantíssimo esse tipo de qualificação, mostra a força da mulher, sempre afetuosa , responsável. Contem sempre com a Prefeitura” , disse o vice-prefeito Sérgio Gevú.

O trabalho realizado durante esses três meses foi destacado pelo secretário de Assistência Social, Edinaldo Basílio.

“Parabenizo a todas essas mulheres e também essa equipe de trabalho que realizou tudo isso. O maior objetivo foi alcançado, que é capacitar empreendedoras e também mulheres que irão liderar nossa cidade, com consciência crítica e de transformação, para termos uma cidade mais justa e inclusiva”, disse.

Nesta quinta-feira, foi realizada a última aula do curso, com estratégias de divulgação do negócio nas redes sociais, com destaque para as principais ferramentas para dar visibilidade aos produtos e aproximar clientes. Também houve um breve bate-papo, onde as participantes puderam expor suas opiniões sobre o curso, entrega de certificados e uma confraternização.

“Durante esses meses, as mulheres tiveram oportunidade de adquirir conhecimentos de empreendedorismo, necessários para formalizar sua empresa, divulgar os seus produtos e ter aumento das vendas. A próxima etapa agora será inserir essas mulheres na Feira da Mulher Empreendedora ou nos espaços do Lidera Mulher no Partage ou no Pátio Alcântara, dando oportunidade de exporem seus trabalhos e gerarem renda”, disse a subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Ana Cristina da Silva.

Além da conclusão da formação pelo Lidera Mulher, aquelas que participaram da capacitação poderão ter seus trabalhos expostos no Partage Shopping e no shopping Pátio Alcântara.

“Parabenizo a Prefeitura por esse trabalho, pelo acolhimento que tivemos pela equipe. Trabalharam com um carinho imenso, tem sentimento nesse trabalho. Como gonçalense e nascida aqui, digo que há muito tempo nossa cidade não tinha um carinho tão grande. Todas as informações foram importantes, apresentando a estrutura de um negócio. Com um curso com o Sebrae, a qualidade é garantida”, disse a professora aposentada Márcia Regina Oliveira, que realizou a capacitação para ampliar as vendas dos cosméticos e produtos de beleza com os quais trabalha.