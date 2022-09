A apresentação faz parte da programação em comemoração aos 132 anos de emancipação político-administrativa de São Gonçalo. - Divulgação PMSG

Publicado 06/09/2022 10:08 | Atualizado 06/09/2022 10:12

O Teatro Municipal de São Gonçalo recebe, nesta terça-feira (6), o espetáculo infantil "Livro Encantado do Vovô Tibúcio", às 15h30min. A apresentação faz parte da programação em comemoração aos 132 anos de emancipação político-administrativa, celebrado no dia 22 de setembro.

No infantil, que aborda parte das histórias do folclore brasileiro, Tibúcio esconde um grande segredo, o Livro Encantado. Durante as férias escolares, seus netos, Paty e Eduardo, vão para sua casa e aproveitam as histórias contadas por seu avô (Tibúcio), que reúnem um enredo vasto, abordando sobre as relações entre Brasil e Portugal no final da colonização portuguesa, entrando no início da Independência do Brasil, utilizando personagens típicos do folclore nacional, como Saci, Bumba meu Boi, entre outros.

O elenco é composto por Cristina Guimarães, Wanderson Bernardo, Júlia Gusmão, Nicolas Freitas e Fernanda Guerreiro, que já realizaram diversos espetáculos pela companhia Cia Sassaricando.

Por meio de um sorteio entre seis unidades da rede municipal da Educação, alunos terão a oportunidade de assistir ao espetáculo no Municipal, nesta terça-feira (6).

O Teatro Municipal fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro de São Gonçalo. Terça-feira (6), às 15h30. Classificação livre.