O secretário de Esporte e Lazer, Lúcio Portugal, falou que viu um balanço muito positivo desses primeiros dias dos Jogos. - Divulgação

O secretário de Esporte e Lazer, Lúcio Portugal, falou que viu um balanço muito positivo desses primeiros dias dos Jogos.Divulgação

Publicado 05/09/2022 09:57

Após as 20 partidas iniciais, nesta terça-feira (6) segue o cronograma de duelos dos Jogos Escolares de São Gonçalo (Jesg), torneio organizado pela Secretaria de Esporte e Lazer, com apoio da Fundação de Artes, Esporte e Lazer (Faesg).

“Tivemos um balanço muito positivo desses primeiros dias dos Jogos. Os alunos se mostraram comprometidos e percebemos o quanto o Jesg impacta na vida de todos da escola que se comprometem a participar. Tenho certeza de que esta segunda semana de partidas também será um sucesso”, observou o secretário de Esporte e Lazer, Lúcio Portugal.

A XXIV edição do Jesg irá contar com quatro modalidades participantes: basquete, futsal, handebol e vôlei, nas categorias de 13, 15 e 17 anos. No dia 20 de setembro, começam as partidas de handebol; no dia 28 de setembro as de basquete e, no dia 10 de outubro, as de vôlei. Ao todo, 32 escolas das redes estadual, municipal e particular marcam presença nos Jogos.

Resultado do dia 29 de agosto:

. Odete S. Paio 10 x 0 Luiz Gonzaga

. Luiz Gonzaga Cívico Militar 3 x 1 Vieira Brum

. Colégio Mauá 1 x 3 C. Santa Terezinha

. Cecília Meirelles 10 x 0 Marlucy Salles

. IECN Odete 0 x 6 Odete S. Paio

Resultado do dia 30 de agosto:

. Moura e Silva 0 x 0 Estephânia de Carvalho

. Rui Barbosa 0 x 3 Estephânia de Carvalho

. Equipe 1 0 x 1 Raul Veiga

. Padre Manoel 1 x 3 CIEP 052

. Odete S. Paio 8 x 2 Moura e Silva

Resultado do dia 31 de agosto:

. CApDHC 4 x 5 Cecília Meirelles

. Pereira Rocha 2 x 2 Santa Terezinha

. CIEP 513 3 x 2 Equipe 1

. Almirante Dutra 0 x 6 CIEP 052

. Pereira Rocha 0 x 0 Luiz Gonzaga Civico Militar

Resultado do dia 1 de setembro:

. CApDHC 8 x 1 Marlucy Salles

. Prosper 0 x 5 Estephânia de Carvalho

. CIEP 513 3 x 1 Raul Veiga

. Batista de Laranjal 6 x 0 Vieira Brum

. Odete S. Paio 0 x 0 Estephânia de Carvalho

Confira a lista completa das partidas abaixo:

Data: 06/09 (Terça-feira)

Local: Embaixadores S.C.

. 13h50: Batista De Laranjal x Luiz Gonzaga Cívico Militar

. 14h30: Almirante Dutra x Padre Manoel

. 15h00: IECN x Moura e Silva

. 15h30: Prosper x Rui Barbosa

. 16h: Pereira Rocha x Colégio Mauá

Data: 13/09 (Terça-feira)

Local: Odete São Paio

. 13h50: Odete S. Paio x Moura e Silva

. 14h30: 1º A x 1ºG

. 15h: 1º B x 1ºD

. 15h30: 1º E x 1º C

. 16h: Pereira Rocha x Estephânia de Carvalho

Data: 14/09 (Quarta-feira)

Local: Pereira Rocha

. 13h50: Estephânia de Carvalho x Luiz Gonzaga Cívico Militar

. 14h30: 1° F x Venc. JG 22

. 15h: Venc. JG 23 x Venc. JG 24

. 15h30: Pereira Rocha x Moura e Silva

Data: a definir

Local: C.E Mauá

. 13h50: Odete S. Paio x Pereira Rocha

. 14h30: Luiz Gonzaga Cívico Militar x Moura e Silva

. 15h: Perd. JG 25 x Perd. JG 26

. 15h30: Venc. JG 25 x Venc. JG 26.