A parceria prioriza alunos da rede municipal e estadual de São Gonçalo. - Divulgação

A parceria prioriza alunos da rede municipal e estadual de São Gonçalo.Divulgação

Publicado 02/09/2022 09:35

Com o intuito de atender à grande procura de alunos da rede municipal, o Projeto Conexão Futuro Militar, que acontece no Espaço + Conhecimento, no segundo andar do Partage Shopping, abriu mais uma turma, agora às segundas-feiras, de 14h45min., às 18h. A parceria da Secretaria de Educação de São Gonçalo com o Instituto Léo Solidário prioriza alunos da rede municipal e estadual de São Gonçalo, fornecendo as aulas e o material de forma gratuita.

O projeto tem o objetivo de preparar os alunos de 8º e 9º anos para as provas de ingresso das escolas militares que possuem ensino médio. Para se inscrever, o aluno deve procurar a unidade, no Partage Shopping, munido com o documento de identidade. As aulas ministradas são de Língua Portuguesa, Matemática e Inglês e a metodologia de trabalho é com base em exercícios das provas dos exames de ingresso do Colégio Naval, Epcar e Colégios Militares.

“Para os alunos que têm interesse em ingressar em uma dessas escolas é indispensável uma atenção especial para as matérias e exercícios de provas anteriores. Esta parceria é uma grande oportunidade para os nossos alunos alcançarem seus objetivos”, afirma o secretário de Educação, Maurício Nascimento.

As vagas são limitadas. O projeto tem o apoio do Partage Shopping e da Rede Zerohum de Educação.