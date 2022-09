O humorista Yuri Marçal se apresenta no Teatro Municipal de São Gonçalo. - Divulgação

Publicado 02/09/2022 09:19

O humorista Yuri Marçal vai se apresenta no Teatro Municipal de São Gonçalo, na sexta-feira (16/9), em sessão dupla. O comediante sobe ao palco às 19h e às 21h, e vai garantir à população gonçalense uma noite de altas risadas. O espetáculo segue o cronograma de atrações em comemoração a um ano da abertura do Teatro Municipal George Savalla Gomes, Palhaço Carequinha, e também está inserido na programação de aniversário da cidade.

Com seu humor característico, Yuri Marçal volta aos palcos com seu mais novo show: "Nem se minha vida dependesse disso". O humorista embarca numa viagem por histórias divertidas e completamente únicas que aconteceram em sua vida. No espetáculo, através de um papo sincero sobre sentimento e afeto, Yuri fala sobre as dificuldades em se relacionar com outras pessoas da infância à fase adulta.

Os ingressos estão sendo vendidos por R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada) pela plataforma Ingresso Digital através do link https://ingressodigital.com/evento/6035,5635/Yuri_Maral__Nem_se_minha_vida_dependesse_disso.

Sorteio – A Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir, através de uma ação no Instagram (@turismoculturasg), na quarta-feira (14), às 17h, quatro pares de ingressos, sendo dois para cada sessão (19h e 21h).