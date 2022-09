Os pequenos pacientes agradeceram com um sorriso. - Divulgação

Publicado 01/09/2022 10:03

As crianças internadas nas enfermarias e no CTI pediátrico do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, receberam, uma doação de toucas e chapéus, Os mimos, que por conta do frio intenso dos últimos dias ganharam ainda mais importância, foram doados pela mãe e irmã da técnica de enfermagem do Centro de Trauma da unidade Karla Rodrigues Marcarini.

Moradoras de Rio das Ostras, a aposentada Edite Rodrigues, de 77 anos, e as filhas Adriana e Karla saíram da cidade da Região dos Lagos às 3 horas da manhã com duas sacolas de toucas e chapéus. "Aproveitamos o dia do plantão da Karla no hospital para vir junto e fazer a doação às crianças internadas. É um momento muito mágico e gratificante. Faz bem ao coração", disse dona Edite, após duas horas e meia de viagem.

No setor pediátrico, mãe e filhas foram recebidas pelos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, assistentes sociais, brinquedista e pessoal de apoio. Nos leitos foram entregues os mimos aos pequenos pacientes que estavam acompanhados dos pais. "Tem agradecimento maior do que estes sorrisos? Isso não tem valor que pague!", garantiu a aposentada.

Os pais concordaram com a declaração da dona Edite e elogiaram a iniciativa da aposentada e das filhas. "Estamos encantadas com a estrutura do hospital. Tudo muito limpo, organizado, atendimento super maravilhoso, Agora chega mais este carinho para os nossos filhos, É muito gratificante. Mexe com a gente. Não tem preço mesmo você ver o sorriso deles. Só temos que agradecer!", garantiu um grupo de mães.

A aposentada e as filhas estão confeccionado uma outra remessa de toucas e chapéus, que desta fez, segundo elas, serão entregues as crianças internadas no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, que é referencia no atendimento de urgência e emergência para nove municípios da Região dos Lagos. Tanto o Heat e o Roberto Chabo são administrados pelo Instituto Ideas em parceria com o Governo do Estado,