O Teatro Municipal será palco de vários espetáculos de stand up comedy. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 02/09/2022 09:26

A Prefeitura de São Gonçalo está organizando uma grande festa, repleta de cultura, esporte, lazer e serviços de assistência social, em comemoração aos 132 anos de emancipação político-administrativa, celebrado no dia 22 de setembro. Entre os destaques, estão extensa programação cultural, com shows de pagode, festival de quadrilha, desfile cívico-militar, musicais e peças no Teatro Municipal, que também será palco de vários espetáculos de stand up comedy.

O Teatro Municipal de São Gonçalo, que completa um ano de abertura ao público este mês, vai receber diversas atrações, como musicais, stand up comedy, peças teatrais e infantis. Grandes nomes da comédia atual também vão marcar presença no Teatro, como o humorista Murilo Couto, que apresenta já nesta quinta-feira (1º), às 21h, o show "Um Stand Up Comedy Qualquer", sucesso de público que já está com ingressos esgotados. Os comediantes Diogo Defante, Yuri Marçal, Will Silva e Nando Viana também vão se apresentar no palco do Teatro Municipal nos dias 9, 16, 22 e 26, respectivamente.

A Secretaria de Turismo e Cultura também vai realizar, a partir deste sábado (3), o Festival de Quadrilhas no Centro de Tradições Nordestinas de São Gonçalo, em Neves. O evento - que será realizado nos dias 3, 4, 10 e 11 de setembro, a partir das 18h - vai reunir os principais grupos de quadrilha da cidade e vai promover premiações para os melhores bailarinos.

O Centro Cultural Joaquim Lavoura, no bairro Estrela do Norte, recebe neste domingo, às 10h, o Conexão Cultural Gonçalense, um evento que vai contar com mostras de dança, música ao vivo, dj's e sorteios, além de uma grande homenagem aos artistas e influenciadores convidados da cidade.

Também dentro da programação de aniversário da cidade, a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, em parceria com o Shopping Partage, vai realizar nos próximos dias 8, 15, 22 e 29 de setembro, sempre a partir das 19h, a primeira etapa do “Festival da Canção Gonçalense”, onde artistas vão se apresentar de forma individual na praça de alimentação do shopping. A segunda etapa será realizada no Teatro Municipal, no dia 7 de outubro, às 19h.

Já na semana do aniversário de São Gonçalo, a população terá acesso a uma programação extensa nos turnos da manhã, tarde e noite, com atrações para todos os públicos. A partir das 8h da quinta-feira (22), vai acontecer o Desfile Cívico Militar na Rua Feliciano Sodré, na altura da Rua Coronel Moreira César. Ao todo, 29 escolas vão participar do desfile.

Na quinta (22), a Igreja Matriz de São Gonçalo vai realizar a tradicional missa de aniversário da cidade, às 19h. Um pouco antes, às 18h, será feito o lançamento da música “São Gonçalo, amigo de Jesus”, composta pelo Diácono Alberto Araújo.

A semana também será marcada por uma série de shows que prometem animar os gonçalenses. Na Praia das Pedrinhas, a população vai poder aproveitar o “Pagode nas Pedrinhas”, um festival que vai reunir grupos de pagode, além da bateria da escola de samba Porto da Pedra, que ficou em segundo lugar da Série Ouro do carnaval de 2022. O festival será nos dias 22, 23 e 24, a partir das 14h, e no dia 25, a partir das 12h.

A Praça Estephânia de Carvalho, no Zé Garoto, será palco, a partir das 10h, do “Música na Praça”, com artistas gonçalenses, que vão apresentar diversas atividades culturais, com música ao vivo, atividades circenses e infantis.

Do dia 22 ao dia 25, o Centro Cultural Joaquim Lavoura vai receber diversos artistas gonçalenses para uma grande intervenção cultural, a partir das 14h.

O rap também vai marcar presença na programação de aniversário da cidade, com uma edição especial da tradicional Batalha do Tanque, na quinta-feira (22), a partir das 18h, na Praça dos Ex-Combatentes.

A Casa das Artes e a Lona Cultural do Jardim Catarina vão realizar, a partir do dia 22 de setembro, oficinas de dança, teatro, circo e mídias digitais. Ao longo dos dias, a Secretaria de Turismo e Cultura vai divulgar os horários de cada oficina.

Gastronomia - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico vai promover uma "Rota Gastronômica - Especial 132 anos de São Gonçalo", na Praça Estephânia de Carvalho, no Zé Garoto, entre os dias 16 e 18 de setembro. A população terá acesso a uma gastronomia variada com diversos carros de food truck. No dia 16 (sexta), o funcionamento será das 18h às 24h; no dia 17 (sábado), das 12h às 24h, e, no dia 18 (domingo), das 12h às 22h.

Assistência Social - A Secretaria de Assistência Social vai realizar ações especiais em alusão ao aniversário da cidade. Também na quinta (22), na parte da manhã, das 9h às 13h, na Praça Dr. Luiz Palmier, a secretaria vai promover a 2ª edição do projeto “Vem brincar com a gente”, cujo objetivo é proporcionar um dia de interação, inclusão social e atividades lúdicas para as crianças do município. Serão oferecidos oficina infantil com recreação, corte de cabelo, manicure, além da participação da Feira da Mulher Empreendedora.

Já no dia 24 (sábado), das 9h às 13h, o Cidadania Itinerante será no bairro Trindade. Durante a ação, que será na Rua Cidade de Olinda, número 74, serão oferecidos serviços de orientação jurídica, instruções sobre o CRAS, isenção para certidão de nascimento, casamento e segunda via de identidade, orientação ao combate à violência contra as mulheres, verificação sobre o direito à tarifa social da Enel e da Águas do Rio, aferição de pressão arterial, odontomóvel, corte de cabelo, manicure e recreação infantil.

Esporte - A prática de esporte não vai ficar de fora das comemorações. No dia 25 de setembro (domingo), vai acontecer a “Corrida Rústica de Aniversário da Cidade - 4km”, a partir das 7h, na Rua Jaime Figueiredo. Com uma inscrição solidária, aqueles que tiverem interesse em participar da corrida devem levar, no mínimo, três quilos de alimentos não perecíveis na loja Opção Fit, que fica na Rua Dr. Francisco Portela, número 2.457, Loja 5A, no bairro Parada 40.