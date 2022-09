O encontro revelou os mais variados estilos musicais da cidade de São Gonçalo. - Divulgação PMSG - Foto: Fábio Guimarães

O encontro revelou os mais variados estilos musicais da cidade de São Gonçalo.Divulgação PMSG - Foto: Fábio Guimarães

Publicado 06/09/2022 09:49

Nem mesmo as baixas temperaturas e a chuva impediram os artistas gonçalenses de apresentarem sua arte, no "Conexão Cultural Gonçalense". Realizado no Centro Cultural Joaquim Lavoura, o encontro reuniu, neste último domingo (4), os mais variados estilos musicais da cidade de São Gonçalo. O evento é uma iniciativa da Secretaria de Turismo e Cultura, que busca valorizar os artistas locais e oferecer espaço para que eles mostrem seus talentos.

Com aptidões diferenciadas, o Centro Cultural ofereceu atrações para todos os gostos. A abertura contou com workshops, batalhas de dança e poesias, all style, cantores de rappers, DJs e MCs animando os visitantes durante os intervalos das atrações. Na parte da tarde, o Lavourão também contou com a presença de artistas renomados do município como as cantoras Azzy e Mc Tay.

"Essa volta da cultura em São Gonçalo é muito importante. Nossa cidade é o berço do talento de vários segmentos culturais. O primeiro Conexão Cultural está sendo aqui na nossa casa, onde fica localizada a Secretaria de Cultura, no Centro Cultural Joaquim Lavoura, e isso é muito importante para nosso município. Esse é o primeiro de muitos", afirmou o secretário de Turismo e Cultura, Lucas Muniz.

O secretário ainda disse que os artistas podem esperar muito mais eventos como esse e citou as conquistas realizadas durante a atual gestão.

"Já está sendo visível que a secretaria está trabalhando muito. Reabrimos o Teatro Municipal, fizemos as reformas na Feira de Tradições Nordestinas, abrimos um edital de fomento cultural de R$ 3 milhões. O primeiro edital da história de São Gonçalo. E tem muita coisa pra vir ainda", finalizou Lucas Muniz.