As pacientes são agendadas através da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo.Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Publicado 06/09/2022 10:01

O mamógrafo móvel da Secretaria de Estado de Saúde iniciou o atendimento na segunda-feira (5) na Praça Zé Garoto. Uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo e o Governo do Estado vai possibilitar, durante toda a semana, a realização de mamografias e ultrassonografias de mama e transvaginal.

O prefeito Capitão Nelson esteve presente no local para acompanhar os atendimentos no primeiro dia. As pacientes são agendadas através da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo.

“É muito importante a colaboração do Estado, complementando um atendimento que já temos na cidade. São exames importantes para a mulher, pois ajudam a evitar uma série de problemas sérios de saúde", disse o prefeito.

A carreta tem capacidade para realizar 300 mamografias durante o período em que estiver em São Gonçalo, além de 240 ultrassonografias transvaginais e de mama, sendo 180 transvaginais e 60 de mama.

Os resultados dos exames de ultrassom serão disponibilizados imediatamente após os exames. Já os laudos das mamografias serão entregues pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Para a realização do exame, as pacientes devem levar um documento oficial de identidade e o pedido médico do Sistema Único de Saúde (SUS).