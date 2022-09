A cidade de São Gonçalo corre contra o tempo para resolver a situação dos moradores de rua. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Júlio Diniz

A cidade de São Gonçalo corre contra o tempo para resolver a situação dos moradores de rua.Divulgação Ascom PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 08/09/2022 11:22

O seminário “Pessoas em situação de rua: construindo soluções”, organizado pela Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Assistência Social, que será realizado no próximo dia 17 de setembro (sábado), às 9h, no Centro Cultural Joaquim Lavoura, estão com as inscrições abertas.

O evento dá continuidade à audiência pública realizada na Câmara de São Gonçalo, em maio deste ano, cujo objetivo era discutir o enfrentamento ao aumento de pessoas em situação de rua e o avanço do uso de substâncias psicoativas, sobretudo pela população em vulnerabilidade social no município.

O seminário vai contar com três painéis de discussão. O primeiro tem como tema “A tutela da população em situação de rua”; o segundo “Pessoas em situação de rua, mundo do trabalho e Centros de Referência Especializados”; e o terceiro “CadÚnico para pessoas em situação de rua”.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Prefeitura de São Gonçalo até o dia 15 de setembro.