O prefeito Capitão Nelson assinou a reposição salarial para o funcionalismo. - Divulgação Ascom Prefeitura de São Gonçalo

Publicado 12/09/2022 10:49

O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, anunciou, na tarde da última sexta-feira (9), o envio de um projeto de lei para a Câmara de Vereadores que garante a reposição salarial de 21,79% nos vencimentos dos servidores efetivos. O anúncio foi feito durante live nas redes sociais da Prefeitura.

A medida foi possível graças à decisão judicial que alterou a divisão dos recursos dos royalties no Estado do Rio de Janeiro, permitindo que São Gonçalo fosse incluído na Zona de Produção Principal de Petróleo. Tal decisão garantiu um aumento significativo nos valores repassados à Prefeitura, que pôde ajustar o orçamento municipal e alinhar a reposição salarial dos servidores concursados.

“Estamos trabalhando para transformar São Gonçalo em uma cidade melhor. Busco, desde o início da minha gestão, formas de valorizar todos os servidores. Mas, com o baixo orçamento da Prefeitura, isso era quase impossível. Com a chegada dos repasses dos royalties, determinei que fosse estudada uma forma de adequar o orçamento da cidade para que pudéssemos pôr em prática essa valorização”, declarou o prefeito.

Presente durante o anúncio, o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Efetivos de São Gonçalo (Sindspef-SG), Ewerton Luiz, destacou a importância da medida.

“Agradecemos ao prefeito pela sensibilidade de nos ouvir e proporcionar para a categoria a reposição de 21,79% no salário dos servidores, que já estará no próximo pagamento. Uma medida grandiosa nunca vista no município de São Gonçalo”, disse o presidente do Sindspef-SG.