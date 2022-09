A exposição do artista plástico Robson Sales acontece no sábado (17), na Casa das Artes Helter Jerônymo Luiz Barcellos. - Divulgação - Foto: Amanda Respicio

A exposição do artista plástico Robson Sales acontece no sábado (17), na Casa das Artes Helter Jerônymo Luiz Barcellos.Divulgação - Foto: Amanda Respicio

Publicado 13/09/2022 10:13

A Casa das Artes Helter Jerônymo Luiz Barcellos, no Centro de São Gonçalo, vai receber, no sábado (17/9), às 18h, a exposição Objetos Concretos, do artista plástico Robson Sales. Aberta de segunda a segunda, das 10 às 17h, a Casa das Artes fica na Praça Zé Garoto, a entrada é franca.



No trabalho, o artista, morador de São Gonçalo, procura unir seus conhecimentos da arte da apresentação cênica aos da arte pictória, busca o caminho da criatividade, da pesquisa, encontra na pintura em especial na Assemblage sua arte, e apropriando-se de objetos, formas, cores e matérias.

"Sales trás para suas obras, um horizonte, uma erótica particular, visível não apenas nos valores atribuídos a cada elemento, como também na força e criatividade e simplicidade das cores e objetos escolhidos em seu trabalho. Transcendendo a noção clássica da tela e tinta, são objetos, esculturas, quadros que recolhem e transformam. Lançando, assim, um novo olhar sobre múltiplos e quase inócuos resíduos da vida diária", afirma a assessoria no texto.



Sobre o artista



Robson Sales é pernambucano de nascimento, nascido em Recife, em 1960. Autodidata, adotou o Rio de Janeiro como o lugar para expressar suas múltiplas influências culturais trazidas de uma infância rica, onde, ainda criança, sonhava em ser artista, construía suas brincadeiras e brinquedos. Já no Rio de Janeiro estudou e formou-se ator. Produziu e dirigiu outros artistas por todo Brasil, mas alguma coisa faltava para expressar sua arte, assim nasceu o artista visual, Robson Sales.

Como artista plástico realizou exposições na OAB de Niterói, Câmara dos Vereadores de Niterói, Casa de Cultura de Araruama, Casa de Cultura de São Gonçalo, Shopping Partage em São Gonçalo, Câmara dos Vereadores de São Gonçalo, Galeria Sintonia Cultural e Parque das Ruínas, Biblioteca Parque, Centro – RJ, Biblioteca Parque da Rocinha - RJ.