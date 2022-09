Perto do desfile, a Umei José Calil Abuzaid, em Vista Alegre, intensificou os ensaios. - Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

As escolas municipais de São Gonçalo já estão se preparando para o desfile cívico-militar que acontece no próximo dia 22, às 8h, em homenagem ao aniversário de 132 anos de emancipação político-administrativa da cidade. Faltando dez dias para o desfile, a Umei José Calil Abuzaid, em Vista Alegre, intensificou os ensaios com os 50 alunos, de 4 e 5 anos, que farão parte da comemoração.

Pela primeira vez participando do desfile, a Umei teve a ideia de levar para a rua o que os alunos desenvolveram na escola. Fantasiados de estrelas, planetas e astronautas, eles exibirão o projeto de astronomia “No Mundo da Lua”, trabalhado durante todo o ano, para o desfile. Segundo a diretora, Marta Oliveira, as crianças e os responsáveis estão muito animados para o dia.

“Nós estamos empenhados neste projeto desde o início do ano. Já fizemos várias atividades com as crianças, relacionadas à astronomia, e surgiu a ideia de mostrar ao público o que se passa na escola. É importante que as crianças já comecem a desfilar desde cedo, porque ajuda no reconhecimento do território, no pensamento de pertencimento, além de despertar na criança, desde os primeiros anos, o orgulho de ser gonçalense”, contou a diretora.

Vinte e nove escolas municipais homenagearão São Gonçalo no desfile, no Centro da cidade.