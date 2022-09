O Restaurante também já recebeu um castelo d’água. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 14/09/2022 09:54

A Prefeitura de São Gonçalo informou que falta muito pouco para que as pessoas possam tomar café da manhã e almoçar no Restaurante do Povo, que está quase pronto no Alcântara. Segundo o Executivo, o local vai oferecer três mil refeições diária. "A estação de tratamento de esgoto (ETE) começou a ser instalada na noite da última segunda-feira (12). O local também já recebeu um castelo d’água que tem 12 metros de altura e 3 metros e diâmetro e vai abastecer os banheiros e a cozinha do restaurante", informou o poder público no texto.

Na parte interna, para receber o público, falta somente a instalação das mesas e cadeiras no refeitório. Pisos, azulejos, pias, vasos sanitários, portas, janelas, balcões e iluminações já foram instalados. O espaço vai abrigar ainda as salas de administração, armazenamento de lixo, almoxarifado, área de preparo das refeições e sucos.

"A escolha do local do restaurante, na Rua São Pedro, no Centro de Alcântara, se deu por ser um dos principais polos comerciais de São Gonçalo, que abriga diversos estabelecimentos, além de escolas, terminal rodoviário, igrejas, entre outros. Além disso, a Prefeitura pôs fim a anos e anos de abandono do espaço, conhecido como “Esqueleto”, e que chegou a ser anunciado por gestões anteriores como sede de vários equipamentos municipais, mas as obras jamais foram finalizadas, com prejuízo de mais de R$ 6 milhões aos cofres públicos", realçou a Prefeitura de São Gonçalo em nota.