A Prefeitura organizou uma grande festa.Divulgação PMSG

Publicado 14/09/2022 09:44

O município de São Gonçalo vai comemorar os 132 anos de emancipação político-administrativa no próximo dia 22 de setembro e a Prefeitura organizou uma grande festa para brindar com os munícipes. Serão duas semanas com uma extensa programação cultural que inclui shows de pagode, peças, musicais, stand up comedy, batalha de rima, além de serviços assistenciais, feira gastronômica e o tradicional desfile cívico-militar.

No Teatro Municipal de São Gonçalo, a comemoração é duplicada. Além do aniversário da cidade, o equipamento completa um ano de abertura ao público neste mês, e vai receber diversas atrações, como musicais, stand up comedy, peças teatrais e infantis. Grandes nomes da comédia atual também vão marcar presença no Teatro, como os comediantes Yuri Marçal, Will Silva e Nando Viana, que também vão se apresentar nos dias 16, 22 e 26, respectivamente.

Festival Gastronômico - Já nesta sexta-feira (16), sábado (17) e domingo (18), a Praça Estephânia de Carvalho, no Zé Garoto, vai receber o “Festival Gastronômico – Especial 132 anos de São Gonçalo”, que vai contar com uma gastronomia variada com diversos carros de food trucks, como sacolé gourmet e sorvete na chapa, churrasco, pipoca gourmet, churros, crepes, hambúrguer e cervejas artesanais. O evento tem apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e realização da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes.

Na sexta (16), o festival gastronômico vai começar às 18h e, a partir das 22h, subirá ao palco a banda Os Decibéis. No sábado (17), a partir das 8h, terá uma apresentação de crossfit, às 12h, tradicional horário de almoço, o público poderá aproveitar as barraquinhas de food trucks. A música ao vivo começa às 14h, com Helô; às 16h começa a recreação infantil e às 18h Rodrigo Santos irá contar a história da cidade. A música volta às 22h com Emerson Rodrigues.

No domingo (18), a abertura do evento será às 12h, com recreação infantil, às 14h; palestra sobre bem-estar e saúde, às 16h; e música ao vivo, às 20h, com Bira Viola. Durante os três dias de evento o público também vai poder contar com aferição de pressão e consultoria com nutricionista. O Festival Gastronômico tem entrada franca e classificação gratuita.

Orquestra no Municipal - Também no sábado (17), a Orquestra Municipal de São Gonçalo vai realizar duas grandes apresentações, no Teatro Municipal, para celebrar os 132 anos da cidade. Fique atento porque nesta quinta-feira (16), às 15h e às 17h, a Secretaria de Turismo e Cultura vai realizar uma distribuição gratuita de 120 pares de ingressos através de uma ação no Instagram (@turismoculturasg).

Desfile no Centro - No dia 22 de setembro, quinta-feira, a partir das 8h, a população vai poder acompanhar o Desfile Cívico-Militar no Centro, que vai começar na altura da Rua Coronel Moreira César e seguirá até a entrada do Boaçu. Ao todo, 29 escolas municipais vão homenagear São Gonçalo ao longo do desfile, além das principais instituições e entidades da cidade. O efetivo militar contará com a participação de agentes da Polícia Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Marinha e Exército.

Celebrações religiosas - Ainda na quinta (22), a Igreja Matriz de São Gonçalo vai realizar a célebre missa de aniversário da cidade, às 19h. Um pouco antes, às 18h, será feito o lançamento da música “São Gonçalo, amigo de Jesus”, composta pelo Diácono Alberto Araújo. No dia 25 (domingo), haverá um culto de celebração ao aniversário da cidade, às 10h30, na Primeira Igreja Batista em São Gonçalo.

Música na Praça - Do dia 22 ao dia 25 de setembro, a Praça Estephânia de Carvalho vai receber o “Música na Praça”, que vai contar com show infantil, encontro de danças, apresentações musicais e atividades circenses. Na quinta, as atrações começam às 11h e vão até às 20h, na sexta, de 10h às 15h, no sábado de 10h às 20h, e do domingo de 11h às 20h.

Lavourão - O talento gonçalense também será destaque no Centro Cultural Joaquim Lavoura (Lavourão), no Centro. As apresentações de artistas locais acontecem nos dias 22, 23 e 24, das 18h às 22h, e no domingo, 25, das 10h às 18h.

Pagode das Pedrinhas - Também do dia 22 ao dia 25, a Praia das Pedrinhas, no Boa Vista, será palco do Pagode das Pedrinhas, um festival que vai animar o público, com grupos de pagode de grande expressão na cidade, além da bateria da escola de samba Porto da Pedra, que ficou em segundo lugar da Série Ouro do carnaval de 2022.

Na quinta (22), sobem ao palco a bateria da Porto da Pedra, das 14h às 16h, e Pagode do Adame, 17h às 19h; na sexta (23), Extrelato, das 14h às 16h, e Thiago Dê, das 17h às 19h; no sábado (24), Duduzin, das 14h às 16h, e Maycon André, das 17h às 19h; e no domingo (25), No Compasso, das 12h às 14h, e Calmaê, das 15h às 17h. O DJ Amarelinho marcará presença nos quatro dias do evento.

Batalha do Tanque - Uma das principais e mais importantes manifestações culturais de São Gonçalo também vai fazer parte da festa. No dia 22 de setembro, às 18h, a Batalha do Tanque vai realizar uma edição especial da batalha de rimas que já revelou muitos sucessos do rap nacional.

Forró em Neves - O Centro de Tradições Nordestinas, em Neves, recebe a Orquestra Municipal de São Gonçalo, às 19h, na quinta (22), com um repertório especial para a data. Do dia 23 ao dia 25, a partir das 19h, o local vai receber o Festival de Bandas de Forró, com grupos que prometem levar muito arrasta-pé para os gonçalenses.

Oficinas - A Casa das Artes e a Lona Cultural do Jardim Catarina vão realizar, a partir do dia 22 de setembro, oficinas de dança, teatro, circo e mídias digitais. As oficinas vão acontecer de quinta a sábado, das 10h às 18h, e no domingo, das 10h às 16h.

Assistência Social – A Secretaria de Assistência Social vai realizar ações especiais em alusão ao aniversário da cidade. No dia 17 de setembro, próximo sábado, será realizado, na Praça do Bandeirantes, o projeto “Vem brincar com a gente”, que foi desenvolvido com o objetivo de proporcionar um dia de interação, inclusão social e atividades lúdicas para as crianças do município. No dia 22 (quinta), a ação será na Praça Dr. Luiz Palmier; e no dia 24 (sábado), em Trindade, junto com a edição especial do Cidadania Itinerante, projeto este que é uma política pública efetiva de São Gonçalo aprovada por lei, que já atendeu a milhares de pessoas desde a sua criação, em julho do ano passado.

Esporte – A prática de esporte não vai ficar de fora das comemorações. No dia 25 de setembro (domingo), vai acontecer a “Corrida Rústica de Aniversário da Cidade – 4km”, a partir das 7h, na Rua Jaime Figueiredo. Com uma inscrição solidária, aqueles que tiverem interesse em participar da corrida devem levar, no mínimo, três quilos de alimentos não perecíveis na loja Opção Fit, que fica na Rua Dr. Francisco Portela, número 2.457, Loja 5A, no bairro Parada 40.