A reposição salarial inclui servidores efetivos, aposentados e pensionistas da Prefeitura. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Julio Diniz

Publicado 15/09/2022 09:40

O prefeito Capitão Nelson sancionou, na quarta-feira (14), a lei que aprova a revisão geral, referente à recomposição inflacionária, dos salários dos servidores concursados do município de São Gonçalo. A medida foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (14).

Na última sexta-feira (9), o prefeito já tinha anunciado o envio de um projeto de lei para a Câmara Municipal, que garante a reposição salarial de 21,79% nos vencimentos dos servidores efetivos. O anúncio foi feito durante live nas redes sociais da Prefeitura. O projeto foi aprovado pelos vereadores nesta terça-feira. A reposição salarial inclui servidores efetivos, aposentados e pensionistas.

“Estamos trabalhando para transformar São Gonçalo em uma cidade melhor. Busco, desde o início da minha gestão, formas de valorizar todos os servidores, que são fundamentais para o adequado funcionamento da Prefeitura. Desta forma, conseguiremos melhorar a prestação de serviços ao gonçalense", declarou o prefeito.

Presente durante o anúncio, o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Efetivos de São Gonçalo (Sindspef-SG), Ewerton Luiz, destacou a importância da medida.

“Agradecemos ao prefeito pela sensibilidade de nos ouvir e proporcionar para a categoria a reposição de 21,79% no salário dos servidores, que já estará no próximo pagamento. Uma medida grandiosa nunca vista no município de São Gonçalo”, disse o presidente do Sindspef-SG.