O prefeito Capitão Nelson acompanhou a reinauguração do Centro Especializado de Orientação à Mulher Zuzu Angel (Ceom). - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Luiz Carvalho

O prefeito Capitão Nelson acompanhou a reinauguração do Centro Especializado de Orientação à Mulher Zuzu Angel (Ceom).Divulgação Ascom PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Publicado 15/09/2022 10:11

A Prefeitura de São Gonçalo entregou, nesta quarta-feira (14), a reforma de um dos mais importantes equipamentos de combate à violência contra mulher no município, o Centro Especializado de Orientação à Mulher Zuzu Angel (Ceom).

O Ceom foi reformado para proporcionar um ambiente de atendimento mais acolhedor para receber mulheres vítimas de violência e também oferecer um ambiente agradável e funcional aos servidores que atuam no local. O local atende a mulheres vítimas de violência através de demanda espontânea e, conforme a necessidade de cada caso, realiza encaminhamentos para atendimento psicológico ou Assistência Social. Também recebe mulheres vítimas de violência encaminhadas por delegacias, Ongs, CRAS, CREAS e Sala Lilás.

“Hoje, entregamos um equipamento que efetivamente dá dignidade ao servidor e às mulheres que são vítimas de violência. Estamos investindo nos equipamentos da Assistência Social para atender nossa população, que tanto precisa. O problema é nosso, vamos abraçar e dar solução”, disse o prefeito Capitão Nelson.

A reforma foi projetada pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais e integra a meta 27 do Plano Estratégico Novos Rumos, no eixo “Cidade Justa e Inclusiva”, para promover ações de inclusão à população em situação de vulnerabilidade social, ampliando e reformando equipamentos próprios da Secretaria de Assistência Social.

"O primeiro lugar que eu visitei assim que assumi a Assistência Social foi o CEOM. O prefeito Capitão Nelson costuma dizer que somos uma engrenagem para que a máquina pública funcione. Esse já é o segundo equipamento da Assistência Social que é reformado, o primeiro foi o CRAS da Venda da Cruz. Agradeço a todo corpo técnico envolvido nessa reforma”, destacou o secretário de Assistência Social, Edinaldo Basílio, que lembrou ainda a reforma que vem sendo executada na Casa de Acolhimento Social Gonçalense (CASG), em Vista Alegre, mais um equipamento da Assistência que será renovado.

O espaço foi completamente remodelado, com ambiente climatizado, e conta agora com brinquedoteca, sala de reunião, recepção e salas apropriadas, reservadas para o atendimento e escuta, com todo sigilo e atenção que as usuárias merecem, além de banheiros novos e copa para os funcionários.

“É com muita satisfação e alegria que o governo do Capitão Nelson entrega o CEOM Zuzu Angel totalmente revitalizado. Há algumas décadas, o CEOM não recebia uma melhoria desse porte. Como o prefeito é comprometido com a causa da mulher, hoje estamos recebendo o CEOM todo equipado. Só temos a agradecer ao governo pelo belíssimo trabalho. Estamos muito felizes por poder oferecer às mulheres vítimas de violência um lugar digno para se fazer acolhimento e escuta técnica. Essa conquista irá beneficiar a quem realmente necessita de atendimento com o devido respeito, que nesse caso são as mulheres da nossa cidade”, disse a subsecretária de Políticas Públicas Para as Mulheres, Ana Cristina da Silva.

“Agradeço ao empenho da subsecretária Ana Cristina e do prefeito Capitão Nelson pelo empenho para realização dessa reforma. Além de dar dignidade às pessoas que são atendidas aqui, também dá dignidade aos servidores. Nosso ambiente de trabalho foi transformado, porque tínhamos problemas como mofo e cupim”, disse a coordenadora do Ceom, Maria Bethânia Raulino.

Símbolo de luta – A sala de reuniões do Ceom conta com um busto em bronze de Maria da Penha, feito pela artista plástica de São Gonçalo, Elizabeth Salles.

Também participaram da entrega da reforma o vice-prefeito Sérgio Gevú, a secretária de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Maria Gabriela Bessa, o subsecretário de Proteção Social Especial, Jair Mello, o comandante da 2ª Companhia Destacada do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom), Tenente Machado Gomes, e os vereadores Cici Maldonado e Mariângela Valviese.

O Ceom fica na Rua Camilo Fernandes Moreira, sem número, Neves e funciona entre 9h às 17h. Telefones : (21) 3758-5060 / (21) 96427-0012. Central de Atendimento à Mulher : 180.