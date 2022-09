A cantora gospel Gabi Marvilla vai se reunir com as bandas Altares e S40. - Divulgação Ascom PMSG

Publicado 16/09/2022 09:43

As apresentações culturais em celebração aos 132 anos de emancipação político-administrativa de São Gonçalo – no dia 22 de setembro – estão sendo destinadas para todos os públicos. Na segunda-feira (19), a população poderá conferir o show da cantora gospel Gabi Marvilla, às 19h, no Teatro Municipal George Savalla Gomes, no Centro.

O encontro musical também reunirá as bandas Altares e S40, além de contar com a participação de Jeyzer Maia (responsável por grandes sucessos musicais), Lucas Silva, Silvinho Santos e Mateus Matta.

Com o intuito de proporcionar oportunidades culturais para o público gonçalense, a Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir, através de uma ação no Instagram (@turismoculturasg), nesta sexta-feira (16), às 17h, 75 pares de ingressos para show da cantora Gabi Marvilla, às 19h.

O Teatro Municipal fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro de São Gonçalo. O show da cantora Gabi Marvilla tem a classificação livre.