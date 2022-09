O Flisgo tem como objetivo proporcionar aos autores regionais espaço para exposição da sua(s) obra(s). - Divulgação

Com o tema: Você tem fome de que? O Festival Literário de São Gonçalo (Flisgo) em sua quarta edição em 2022 promete inovar e mais uma vez apresentar, entre quinta-feira (22) a terça-feira (27/9), três eventos no Partage Shopping, Av. Pres. Kennedy 425, no Centro de São Gonçalo, para os amantes da literatura.

O Flisgo, que é considerado o maior evento do seguimento no Leste Fluminense, atua em alusão não só ao momento crítico que a população brasileira vive e que deixa milhões de pessoas em situação insegurança alimentar, mas também em defesa dos direitos humanos da população mais vulnerável, aí inserido o direito aos bens culturais e sociais.

"Na abertura do festival, acontecerá a “Marcha das Mulheres pela Democracia”, com concentração a partir das 10h, na Praça do Zé Garoto. Após a marcha, no Partage Shopping, todas as mulheres parlamentares, candidatas ao pleito de 2022 e dirigentes que ocupam lugar de destaque, terão espaço para falar sobre políticas públicas. A tarde e a noite do dia 22 serão marcadas por conferências, lançamento de livros, performances artísticas, mostra de vídeos e oficinas que tratam dos temas do empoderamento feminino. O evento conta com o apoio de Luana Mota, Sol Miranda e tem a parceria do Movimento Cidade no Feminino e o Grupo Mulheres do Brasil, cuja presidente de honra é Luiza Trajano", afirma os organizadores no texto.



No dia 23 de setembro, das 10h às 22h, acontecerá a CPI - Conferência de Produtores Independentes da Cultura, onde escritores(a), oficineiros(as), artesãos, coordenadores de projetos, cadeia técnica e criativa da produção e todos e todas pertencentes ao setor de Arte e Cultura do Estado terão destaque para identificar e dialogar as demandas e, de forma coletiva, buscar possíveis soluções, levando em conta cada território, através de painéis, fóruns e workshops, proporcionando trocas de experiências e vivências.

A iniciativa busca desenvolver a cartilha 'CPI da Cultura', redigida por essas diretrizes e assinada por todos os presentes, sendo eles produtores individuais, coletivos, apoiadores, parceiros institucionais e membros do poder público. As atividades do dia ficarão por conta de Magda Gomes, Alcimário Jr, Sinara Rúbia, Katiucha Watuze, Fabbi Silva, Sol Miranda e Emerson Rodrigues. E para a parceria na coordenação foram convidados Thiago Mathias e Glauber Lucas

Do dia 24 ao dia 27 de setembro, das 10h às 22h acontecerão feiras literárias, palestras e lançamentos de autores independentes e editoras regionais. Os destaques desta edição serão Rodrigo França, Jackes D'Asdek , Helena Theodoro, Ivani dos Santos, Verônica Bonfim, Veralinda Menezes, Elaine Marcelina, Lia Vieira, Vilma Piedade, Miriam Alves, entre outros.

No dia 26/09 o protagonismo será voltado para a comunidade LGBTQIA+, com atividades e lançamentos exclusivos de personalidades como Jaqueline De Jesus, Jhordan Lessa, Paula Nascimento, Leonardo Peçanha, Well Castilho e Alberto Sena, entre outros nomes potentes e referência na comunidade.

"O Flisgo tem como objetivo proporcionar aos autores regionais espaço para exposição da sua(s) obra(s); incentivar o hábito de leitura, reconhecer a importância da literatura e da sua função enquanto manifestação artística e registro cultural da humanidade e conectar as diversas linguagens e narrativas artísticas culturais do nosso município", informa os organizadores na nota.