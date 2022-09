A Secretaria Municipal de Transportes montou um esquema especial de trânsito durante a execução das obras na região conhecida como Ponte Seca. - Divulgação Site PMSG

A Secretaria Municipal de Transportes montou um esquema especial de trânsito durante a execução das obras na região conhecida como Ponte Seca.Divulgação Site PMSG

Publicado 20/09/2022 11:03

As Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Conservação de São Gonçalo iniciaram uma obra de troca de manilhas no bairro Nova Cidade na segunda-feira (19). O asfalto na Rua Dr Nilo Peçanha, esquina com a Travessa Carlos Cruz, cedeu após vazamento na rede de água pluvial . O serviço será executado até que o problema seja sanado. A Secretaria de Transportes montou um esquema especial de trânsito durante a execução das obras na região conhecida como Ponte Seca.

Motoristas que utilizam a Rua Dr. Nilo Peçanha devem ficar atentos ao desvio do tráfego, que será direcionado para a Travessa Carlos Cruz e Avenida Presidente Kennedy, até a altura Rua Vicente de Lima Cleto, na Praça de Nova Cidade. Neste trecho o trânsito passa a operar em sentido único de circulação. Após o trecho do desvio o, fluxo retorna ao sentido normal.

Na Rua Pastor Waldemar Zarro, fica proibida a conversão à esquerda na Avenida Presidente Kennedy. O trânsito da Avenida Presidente Kennedy, no sentido Alcântara, na altura da Praça de Nova Cidade, será desviado para a Rua Vicente de Lima Cleto, sentido BR-101.Em todos os trechos dos desvios haverá sinalização e presença de guardas municipais para dar apoio e orientar os motoristas.

Intervenções – O secretário de Conservação, Edson Leal, explicou que a equipe foi alertada sobre o problema pela Secretaria Municipal de Transportes.

“Trabalhamos assim, em conjunto. Eles comunicaram o que estava acontecendo e, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, o 1º DCO e a colaboração das equipes da nossa usina asfáltica, iniciamos os reparos”, disse.

“As equipes estão realizando a substituição das manilhas e aproveitamos para providenciar outros reparos que identificamos na hora e vão evitar futuros problemas. Em seguida, o trecho receberá nova pavimentação”, complementou o secretario de Desenvolvimento Urbano, Junior Barboza.

Antônio Luiz Giancarlo, de 48 anos, é porteiro de um condomínio na região e falou sobre a importância da obra. “Aqui é um movimento muito grande de carros porque é uma rua que dá acesso a vários bairros. Se esse buraco ficasse maior, ia acontecer um acidente. Ainda bem que agiram rápido”, disse.