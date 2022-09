A Prefeitura está com tudo quase ponto para a realização dos shows. - Divulgação Ascom PMSG

Publicado 20/09/2022 10:52

Depois de tanto tempo sem se divertir devido a pandemia os gonçalenses estão animados e esperam que a cidade seja palco de shows de grandes artistas da música brasileira para celebrar seus 132 anos. Segundo a Prefeitura, serão apresentações de música gospel, samba, pagode, sertanejo e rap, na Avenida Jornalista Roberto Marinho (antiga Avenida Maricá), em frente ao Atacadão, de quinta-feira (22) a sábado (24). Os portões serão abertos às 17h. O evento é gratuito e tem classificação livre.



“A comemoração dos 132 anos não poderia ficar sem a presença de grandes artistas do país. Sabemos que eventos como esses são esperados pela população e movimentam a economia da nossa cidade. Por isso, quando fomos procurados pela produtora do evento, apoiamos a realização dos shows, sem gerar custos para a Prefeitura na contratação dos artistas, muitos deles gonçalenses”, explicou o prefeito Capitão Nelson.





Na quinta (22), os shows são de Midian Lima, da gonçalense Gabi Oliveira, Mariana Lopes, Mariana Valadão, Arthur Callazans e Renata Henriques. Na sexta (23), sobem ao palco Lexa, Tiee, Maycon André e bateria da escola de samba Porto da Pedra, as três últimas atrações também de São Gonçalo. E, no sábado, as apresentações são de SPC, Papatinho, Chininha, João Gabriel e do grupo gonçalense Pagode do Adame.





Atrações por toda a cidade - Além dos shows na antiga Avenida Maricá, a cidade vai contar com atrações culturais por toda a cidade. Do dia 22 ao dia 25 de setembro, a Praça Estephânia de Carvalho vai receber o “Música na Praça”, que vai contar com show infantil, encontro de danças, apresentações musicais e atividades circenses. Na quinta, as atrações começam às 11h e vão até às 20h, na sexta, de 10h às 15h, no sábado de 10h às 20h, e do domingo de 11h às 20h.



Também do dia 22 ao dia 25, a Praia das Pedrinhas, no Boa Vista, será palco do Pagode das Pedrinhas, um festival que vai animar o público, com grupos de pagode de grande expressão na cidade, além da bateria da escola de samba Porto da Pedra, que ficou em segundo lugar da Série Ouro do carnaval de 2022.



Na quinta (22), sobem ao palco a bateria da Porto da Pedra, das 14h às 16h, e Pagode do Adame, 17h às 19h; na sexta (23), Extrelato, das 14h às 16h, e Thiago Dê, das 17h às 19h; no sábado (24), Duduzin, das 14h às 16h, e Maycon André, das 17h às 19h; e no domingo (25), No Compasso, das 12h às 14h, e Calmaê, das 15h às 17h. O DJ Amarelo marcará presença nos quatro dias do evento.







O talento gonçalense também será destaque no Centro Cultural Joaquim Lavoura (Lavourão), no Centro. As apresentações de artistas locais acontecem nos dias 22, 23 e 24, das 18h às 22h, e no domingo, 25, das 10h às 18h.







Uma das principais e mais importantes manifestações culturais de São Gonçalo também vai fazer parte da festa. No dia 22 de setembro, às 18h, a Batalha do Tanque vai realizar uma edição especial da batalha de rimas que já revelou muitos sucessos do rap nacional.







O Centro de Tradições Nordestinas, em Neves, recebe a Orquestra Municipal de São Gonçalo, às 19h, na quinta (22), com um repertório especial para a data. Do dia 23 ao dia 25, a partir das 19h, o local vai receber o Festival de Bandas de Forró, com grupos que prometem levar muito arrasta-pé para os gonçalenses.



A Casa das Artes e a Lona Cultural do Jardim Catarina vão realizar, a partir do dia 22 de setembro, oficinas de dança, teatro, circo e mídias digitais. As oficinas vão acontecer de quinta a sábado, das 10h às 18h, e no domingo, das 10h às 16h.

O evento é promovido pela Dual Produções, com patrocínio do Supermarket, Alvo Atacadista, Cerveja Império e Partage Shopping São Gonçalo e apoio institucional da Prefeitura.