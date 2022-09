O humorista Nando Viana apresenta seu terceiro show solo. - Divulgação Ascom PMSG

Publicado 21/09/2022 10:02 | Atualizado 21/09/2022 10:03

O humorista Nando Viana vai apresentar seu terceiro show solo, na carreira como comediante, na próxima segunda (26/9), no Teatro Municipal de São Gonçalo. O espetáculo: "Coloca O Cinto Que A Viagem Vai Ser Longa", terá duas sessões, às 20h e 22h, onde o comediante apresenta um resumo da vida do gaúcho de forma engraçada, ao longo de seus 10 anos de carreira, com histórias engraçadas que ocorrem no cotidiano do humorista.





O artista faz um apanhado sobre suas experiências, desde ser pai até sua participação no programa "A Culpa É Do Cabral". Atualmente, Nando Viana integra o time de apresentadores do programa, com os amigos comediantes Fabiano Cambota, Thiago Ventura, Rafael Portugal e Rodrigo Marques, no Comedy Central.







Os ingressos estão sendo vendidos por R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada) pela plataforma Ingresso Digital, através do link:

https://www.ingressodigital.com/evento/5932/Nando_Viana__Coloca_o_Cinto_que_a_Viagem_Vai_Ser_Longa?mibextid=4td405.





A Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir, através de uma ação no Instagram (@turismoculturasg), no dia 23 (sexta-feira), às 17h, quatro pares de ingressos para o espetáculo "Coloca O Cinto Que A Viagem Vai Ser Longa".





O espetáculo faz parte da programação em comemoração aos 132 anos de emancipação político-administrativa do município, celebrado no dia 22 de setembro.





O Teatro Municipal fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro de São Gonçalo. Segunda-feira (26), às 20h e 22h. Preço: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada) Classificação etária: 14 anos.