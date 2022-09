Alunas do zumba vestiram a blusa amarela para apoiar a campanha de prevenção ao suicídio. - Divulgação Ascom PMSG

Alunas do zumba vestiram a blusa amarela para apoiar a campanha de prevenção ao suicídio.Divulgação Ascom PMSG

Publicado 22/09/2022 13:22

Uma roda de mulheres marcou a aula de zumba, do núcleo da Lagoinha, do projeto São Gonçalo em Movimento, da Fundação de Artes, Esporte e Lazer. Nesta quarta-feira (14), elas deixaram o uniforme do projeto de lado e vestiram uma blusa amarela, para o aulão com o tema Setembro Amarelo - uma campanha de prevenção ao suicídio.

"Essa troca é muito importante, inclusive para gerar debates fora do âmbito da zumba, onde as alunas poderão compartilhar essas histórias com a sociedade, disseminando uma visão mais humanizada de uma situação tão atual que é a depressão e prevenção do suicídio", explicou Flaviana Souza, professora responsável pela zumba, no núcleo da Praça da Lagoinha.

A roda contou com a participação especial da também professora de zumba, Pâmela Carvalho, que palestrou para as alunas, trazendo um pouco da sua história e da sua experiência com a temática.

Todas as alunas se envolveram durante a palestra, depois organizaram um café da manhã, onde trocaram ainda mais experiências com as professoras Flaviana e Pâmela sobre o tema.

"Parabenizo essa iniciativa de levarem um tema tão delicado para debate. Sabemos a importância de falar sobre o suicídio e, por isso, fico muito feliz de ver esse tema inserido nas atividades do projeto", destacou a presidente da Faesg, Lucilene Pereira.