As ações contam com apoio da Secretaria Municipal de Educação e da Polícia Rodoviária Federal. - Divulgação Ascom PMSG

As ações contam com apoio da Secretaria Municipal de Educação e da Polícia Rodoviária Federal.Divulgação Ascom PMSG

Publicado 22/09/2022 13:09

Cerca de 30 alunos da Escola Municipal Luiz Gonzaga, no bairro de São Miguel, participaram, na quarta-feira (21), de uma visita guiada ao Centro de Memória da Ponte Rio-Niterói, nas instalações da 2ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, no Barreto. A iniciativa faz parte do projeto piloto da Secretaria Municipal de Transportes (Semtran), que visa oferecer aos estudantes das unidades de ensino público de São Gonçalo instruções de conscientização no trânsito. As ações contam com apoio da Secretaria Municipal de Educação e da Polícia Rodoviária Federal.

Com auxílio de agentes da Polícia Rodovia Federal, os alunos puderam aprender sobre ações conscientes e qual papel no trânsito, por meio de uma palestra. Em seguida, os estudantes conheceram a história da Ponte Rio-Niterói, podendo ver de perto artefatos reais utilizados em décadas anteriores. Por meio dessas ações da Semtran, os profissionais visam formar multiplicadores, permitindo a disseminação de todo o aprendizado adquirido durante as visitas guiadas. O objetivo do programa é construir uma geração preocupada e responsável em promover um trânsito mais seguro e humano.

O trabalho é realizado para que as crianças assimilem o conteúdo de forma leve e educativa, utilizando recursos audiovisuais, que contribuem para que a discussão aconteça de maneira prazerosa, despertando a curiosidade e interesse das crianças do ensino público.