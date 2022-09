Centenas de crianças aproveitaram as atividades oferecidas. - Divulgação Ascom PMSG

Centenas de crianças aproveitaram as atividades oferecidas.Divulgação Ascom PMSG

Publicado 22/09/2022 13:00

Enquanto o desfile cívico-militar em comemoração aos 132 anos de emancipação político-administrativa de São Gonçalo acontecia na Rua Doutor Feliciano Sodré, no Centro, centenas de crianças aproveitaram as atividades oferecidas durante a segunda edição do programa "Vem brincar com a gente", desenvolvido pela Secretaria Assistência Social, na Praça Luiz Palmier. As ações especiais foram realizadas na manhã desta quinta-feira (22).

O evento, que aconteceu de 9h às 13h, teve o objetivo de proporcionar um dia de interação, inclusão social e atividades lúdicas para as crianças do município. Entre as atividades, foram disponibilizados brinquedos, pintura ao ar livre e barracas com distribuição de guloseimas.

Há poucos metros dali, de forma simultânea, os artistas gonçalenses apresentaram sua arte no palco da Praça Estephânia de Carvalho, no Zé Garoto. Nas atrações, a população pôde conferir ritmos variados na “Música na Praça”, um festival que reúne show infantil, encontro de danças, apresentações musicais e atividades circenses. As atrações tiveram início às 11h e vão até às 20h. O evento seguirá sendo realizado na sexta, de 10h às 15h, no sábado de 10h às 20h, e domingo de 11h às 20h.

Na Casa das Artes, a população também pode conferir a exposição “Objetos Concretos”, com pintura, formas, objetos e materiais do artista plástico Robson Sales. A mostra, que é composta por mais de 50 peças, leva a população a conhecer o olhar criativo do autor. Além disso, oficinas de dança, teatro, circo e mídias digitais são oferecidas no espaço cultural, das 10h às 18h.

Programação - No sábado (24), no bairro Trindade, o “Vem brincar com a gente” vai acontecer em uma ação conjunta com o Cidadania Itinerante, que já atendeu a milhares de pessoas desde a sua criação, em julho do ano passado.

Durante a ação, serão oferecidos serviços de orientação jurídica, instruções sobre o CRAS, isenção para certidão de nascimento, casamento e segunda via de identidade, orientação ao combate à violência contra as mulheres, verificação sobre o direito à tarifa social da Enel e da Águas do Rio, aferição de pressão arterial, odontomóvel, corte de cabelo, manicure e recreação infantil.