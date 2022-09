A previsão é de que as obras durem oito meses. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 23/09/2022 09:38

Depois de passar por obras para instalação de galerias de água pluvial, a Rua Geraldo Silva, no Colubandê, foi pavimentada, na quarta-feira (21/9). Há seis meses, foi iniciado o pacote de obras no bairro, que inclui macrodrenagem e limpeza de canal. As intervenções que acontecem no bairro somam um investimento de mais de R$ 17 milhões. A previsão é de que as obras durem oito meses.

“Estamos iniciando hoje a pavimentação dessa rua do Colubandê. Vamos seguir trabalhando, aqui e em toda a cidade, para que os moradores tenham uma melhor qualidade de vida, dignidade e orgulho de morarem na nossa querida São Gonçalo”, disse o prefeito Capitão Nelson.

Claudia Lemos, de 47 anos, moradora da Rua Geraldo Silva, falou da alegria de ver o bairro onde mora sendo bem cuidado.

“Eu gosto muito de morar aqui porque é perto de tudo. Agora então, tem equipe da Prefeitura no bairro todo. Nunca recebemos essa atenção. E o mais importante é a gente estar vendo a obra acontecer. Estou muito feliz, minha filha já falou que agora vai poder andar de bicicleta na rua porque está asfaltada”, brincou Claudia.

Atualmente, equipes trabalham na Avenida José Mendonça de Campos instalando bocas de lobo ao longo da via para ajudar no escoamento da água em períodos chuvosos. Na Rua José Assunção, galerias estão sendo colocadas ao longo de cerca de 800 metros, até chegar à rua principal. Outra rua que está recebendo intervenção é a Rua Honório Ferreira, que as equipes já realizaram a drenagem, e agora está na fase de construção de meio-fio e calçada.