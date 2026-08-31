São Gonçalo: cada participante poderá inscrever uma obra, com até duas laudasDivulgação/Ascom

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Leonardo Soares
São Gonçalo - O coletivo Casulo, formado em sua maioria por professores, e outros parceiros organizam a Festa Literária Popular (Flipo), que será realizada nos dias 13 e 14 de novembro, na quadra da escola de samba Unidos do Porto da Pedra, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Uma das atividades em destaque é o concurso de textos "Palavra Viva: do Terreiro ao Livro", cujas inscrições gratuitas estão abertas até 30 de setembro.

O concurso é dividido em duas categorias: estudantes do ensino médio e EJA de escolas públicas (redes municipal e estadual) e particulares de São Gonçalo e público adulto em geral e morador da cidade. Os textos podem ser em poesia e prosa, esta última em formato conto, crônica ou redação, mas sempre em torno de memória, oralidade, ancestralidade, cultura e território. Cada participante poderá inscrever uma obra, com até duas laudas. Uma comissão formada por profissionais da Literatura, Educação e Cultura vai avaliar os trabalhos, com base em critérios como criatividade, originalidade e qualidade da escrita.

Ao todo, 40 textos serão selecionados para compor a coletânea da Flipo, sendo 20 de estudantes e 20 do público geral. Entre eles, os 12 melhores receberão medalhas de ouro, prata ou bronze. Cada autor selecionado, premiado ou não, receberá um exemplar da publicação, lançada durante o evento.

O porquê do tema
A origem do nome "Terreiro" é, historicamente, o espaço de culto de religiões de matriz africana como candomblé e umbanda, hoje alvo de casos recorrentes de intolerância no país, segundo levantamentos de órgãos de Direitos humanos e do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. É esta origem que a organização da Flipo reconhece e respeita ao escolher o nome. A palavra também designa, na linguagem popular brasileira, o quintal, o espaço comum onde histórias se transmitem entre gerações. É neste sentido ampliado que o concurso convida qualquer participante, independentemente de credo ou religião, a escrever sobre memória e ancestralidade.

Como se inscrever
As inscrições devem ser feitas no formulário https://forms.gle/sRry419z9JSqcKna8, que está na bio do Instagram da Flipo (@flipo.oficial). A Flipo tem como proposta aproximar literatura, cultura, educação popular, memória e território, reunindo escritores, estudantes, professores, artistas, pesquisadores e comunidade, em torno da produção e circulação de livros e textos. Realizar o evento na quadra da Porto da Pedra coloca em evidência também os territórios populares como espaços de produção cultural, memória e conhecimento.

A primeira edição da Flipo terá como homenageado o cantor, compositor e autor do livro "Ogundana, o Alabê de Jerusalém" Altay Veloso. A escolha do homenageado considera sua trajetória e relação com o território onde a primeira edição da Flipo será realizada.

Serviço

Concurso literário "Palavra Viva: do Terreiro ao Livro"
Parte da Festa Literária Popular (Flipo), dias 13 e 14 de novembro,
na quadra da escola de samba Unidos do Porto da Pedra, São Gonçalo, RJ
Inscrições: gratuitas até 30 de setembro
Categorias de público: Estudantes do ensino médio e EJA, de escolas públicas (redes municipal e estadual) e particulares de São Gonçalo / Geral: qualquer morador de São Gonçalo
Categorias de texto: poesia e prosa (conto, crônica, redação)
Limite por participante: uma obra de até duas laudas
Seleção: 40 textos para a coletânea (20 de estudantes, 20 do geral); os 12 melhores recebem medalhas de ouro, prata e bronze
Coletânea literária: lançamento durante a Flipo
Inscrições: https://forms.gle/sRry419z9JSqcKna8
Redes sociais da Flipo:
@flipo.oficial (Instagram) e flipo.festa.liter (Tik Tok)