São Gonçalo: cada participante poderá inscrever uma obra, com até duas laudas - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: cada participante poderá inscrever uma obra, com até duas laudasDivulgação/Ascom

Publicado 31/08/2026 07:54





O concurso é dividido em duas categorias: estudantes do ensino médio e EJA de escolas públicas (redes municipal e estadual) e particulares de São Gonçalo e público adulto em geral e morador da cidade. Os textos podem ser em poesia e prosa, esta última em formato conto, crônica ou redação, mas sempre em torno de memória, oralidade, ancestralidade, cultura e território. Cada participante poderá inscrever uma obra, com até duas laudas. Uma comissão formada por profissionais da Literatura, Educação e Cultura vai avaliar os trabalhos, com base em critérios como criatividade, originalidade e qualidade da escrita.



Ao todo, 40 textos serão selecionados para compor a coletânea da Flipo, sendo 20 de estudantes e 20 do público geral. Entre eles, os 12 melhores receberão medalhas de ouro, prata ou bronze. Cada autor selecionado, premiado ou não, receberá um exemplar da publicação, lançada durante o evento.



O porquê do tema São Gonçalo - O coletivo Casulo, formado em sua maioria por professores, e outros parceiros organizam a Festa Literária Popular (Flipo), que será realizada nos dias 13 e 14 de novembro, na quadra da escola de samba Unidos do Porto da Pedra, em São Gonçalo , Região Metropolitana do Rio. Uma das atividades em destaque é o concurso de textos "Palavra Viva: do Terreiro ao Livro", cujas inscrições gratuitas estão abertas até 30 de setembro.O concurso é dividido em duas categorias: estudantes do ensino médio e EJA de escolas públicas (redes municipal e estadual) e particulares de São Gonçalo e público adulto em geral e morador da cidade. Os textos podem ser em poesia e prosa, esta última em formato conto, crônica ou redação, mas sempre em torno de memória, oralidade, ancestralidade, cultura e território. Cada participante poderá inscrever uma obra, com até duas laudas. Uma comissão formada por profissionais da Literatura, Educação e Cultura vai avaliar os trabalhos, com base em critérios como criatividade, originalidade e qualidade da escrita.Ao todo, 40 textos serão selecionados para compor a coletânea da Flipo, sendo 20 de estudantes e 20 do público geral. Entre eles, os 12 melhores receberão medalhas de ouro, prata ou bronze. Cada autor selecionado, premiado ou não, receberá um exemplar da publicação, lançada durante o evento.

A origem do nome "Terreiro" é, historicamente, o espaço de culto de religiões de matriz africana como candomblé e umbanda, hoje alvo de casos recorrentes de intolerância no país, segundo levantamentos de órgãos de Direitos humanos e do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. É esta origem que a organização da Flipo reconhece e respeita ao escolher o nome. A palavra também designa, na linguagem popular brasileira, o quintal, o espaço comum onde histórias se transmitem entre gerações. É neste sentido ampliado que o concurso convida qualquer participante, independentemente de credo ou religião, a escrever sobre memória e ancestralidade.



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