São Gonçalo: cada participante poderá inscrever uma obra, com até duas laudasDivulgação/Ascom
O concurso é dividido em duas categorias: estudantes do ensino médio e EJA de escolas públicas (redes municipal e estadual) e particulares de São Gonçalo e público adulto em geral e morador da cidade. Os textos podem ser em poesia e prosa, esta última em formato conto, crônica ou redação, mas sempre em torno de memória, oralidade, ancestralidade, cultura e território. Cada participante poderá inscrever uma obra, com até duas laudas. Uma comissão formada por profissionais da Literatura, Educação e Cultura vai avaliar os trabalhos, com base em critérios como criatividade, originalidade e qualidade da escrita.
Ao todo, 40 textos serão selecionados para compor a coletânea da Flipo, sendo 20 de estudantes e 20 do público geral. Entre eles, os 12 melhores receberão medalhas de ouro, prata ou bronze. Cada autor selecionado, premiado ou não, receberá um exemplar da publicação, lançada durante o evento.
O porquê do tema
Como se inscrever
A primeira edição da Flipo terá como homenageado o cantor, compositor e autor do livro "Ogundana, o Alabê de Jerusalém" Altay Veloso. A escolha do homenageado considera sua trajetória e relação com o território onde a primeira edição da Flipo será realizada.
Serviço
Concurso literário "Palavra Viva: do Terreiro ao Livro"
Parte da Festa Literária Popular (Flipo), dias 13 e 14 de novembro,
na quadra da escola de samba Unidos do Porto da Pedra, São Gonçalo, RJ
Inscrições: gratuitas até 30 de setembro
Categorias de público: Estudantes do ensino médio e EJA, de escolas públicas (redes municipal e estadual) e particulares de São Gonçalo / Geral: qualquer morador de São Gonçalo
Categorias de texto: poesia e prosa (conto, crônica, redação)
Limite por participante: uma obra de até duas laudas
Seleção: 40 textos para a coletânea (20 de estudantes, 20 do geral); os 12 melhores recebem medalhas de ouro, prata e bronze
Coletânea literária: lançamento durante a Flipo
Inscrições: https://forms.gle/sRry419z9JSqcKna8
Redes sociais da Flipo:
@flipo.oficial (Instagram) e flipo.festa.liter (Tik Tok)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.