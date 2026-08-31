São Gonçalo: a Caravana de Arte e Lazer leva recreação diversificada para os pequenos, que podem interagir com os personagens vivos e participar de brincadeiras com animadores - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: a Caravana de Arte e Lazer leva recreação diversificada para os pequenos, que podem interagir com os personagens vivos e participar de brincadeiras com animadoresDivulgação/Ascom

Publicado 31/08/2026 08:26

São Gonçalo - A Caravana de Arte e Lazer proporcionou muita diversão para a garotada na quadra da Síria, na Rua Andréia Gabriel, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, neste sábado (29). A atividade tem programação completa com brincadeiras, brinquedos e recreadores e chegou, neste domingo (30), na Rua Cecília Corrêa, 271, em Tribobó, sempre das 9h às 13h. A Caravana de Arte e Lazer é realizada, semanalmente, em diferentes pontos da cidade para a alegria da criançada.

Realizada pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) , a Caravana de Arte e Lazer leva recreação diversificada para os pequenos, que podem interagir com os personagens vivos, participar de brincadeiras com animadores, se divertir nos diferentes brinquedos infláveis e ainda participar de oficinas de desenho e pinturinha corporal.

As atividades lúdicas e artísticas ainda são embaladas com muita música infantil. E para ficar ainda melhor, o dia de brincadeiras conta com barraquinhas que oferecem pipoca, cachorro-quente, picolé, algodão-doce, água e guaraná natural. Tudo de graça para a população.

O projeto promove integração e cultura em vários bairros da cidade, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade social. Criada em 2022, a Caravana de Arte e Lazer já levou entretenimento e lazer para milhares de moradores em dezenas de bairros. A iniciativa busca fortalecer a convivência comunitária e garantir que crianças e responsáveis tenham acesso a momentos de diversão e atividades culturais perto de casa.