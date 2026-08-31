São Gonçalo: a Caravana de Arte e Lazer leva recreação diversificada para os pequenos, que podem interagir com os personagens vivos e participar de brincadeiras com animadoresDivulgação/Ascom
Manhã de recreação para a garotada do Salgueiro
Caravana de Arte e Lazer seguiu para Tribobó neste domingo
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Exercício de desocupação faz parte do projeto São Gonçalo Resiliente
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Coletivo realiza evento literário com concurso gratuito de textos
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São Gonçalo inscreve para capacitação gratuita voltada à inclusão no esporte
Inscrições são limitadas e devem ser realizadas presencialmente no bairro Camarão
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