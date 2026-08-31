São Gonçalo: a Defesa Civil de São Gonçalo realiza, constantemente, eventos de capacitação e treinamentos para os seus servidores e para a população - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: a Defesa Civil de São Gonçalo realiza, constantemente, eventos de capacitação e treinamentos para os seus servidores e para a população Divulgação/Ascom

Publicado 31/08/2026 08:22

São Gonçalo - A Defesa Civil de São Gonçalo realizou, na manhã deste sábado, mais um exercício simulado de desocupação no bairro Nova Grécia. A ação de prevenção, além de ‘treinar’ os moradores para saberem como agir nos dias de chuva forte, também ofereceu ações de saúde, como medição de pressão e glicose, vacinação e orientação sobre saúde bucal; e de assistência social com os serviços do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

A atividade faz parte do projeto “São Gonçalo Resiliente”, idealizado para mostrar aos moradores como deve ser o deslocamento rápido de suas casas após o toque da sirene do Sistema de Alerta e Alarme em dias de desastres naturais. Além de se familiarizar com o som, os moradores verificam com os agentes as rotas seguras até o ponto de apoio, que neste bairro é a Escola Municipal Presidente João Belchior Marques Goulart.

Para o simulado, a comunidade é avisada durante a semana sobre o que vai acontecer e o que deve fazer. E no dia da ação, os agentes da Defesa Civil também vão às residências convidar os moradores. Eles são orientados como devem agir.

“Esse simulado é para aproximar a população da Defesa Civil. A ideia é acolher as pessoas após o toque da sirene, que tem o seu volume testado para ver se atinge as casas. É também um teste para saber se as pessoas aderem ao movimento, se saem das residências e chegam ao ponto de apoio e orientação, onde têm acolhimento, cadastro e podem tirar dúvidas”, descreveu o subsecretário de Defesa Civil, Major Felipe Assumpção.

Durante a ação, os servidores também ouvem os problemas da comunidade e fazem avaliações de riscos após triagem. O objetivo é prevenir uma tragédia com orientação. As sirenes são acionadas pela Defesa Civil para alertas à população quando há riscos de deslizamento de terra em dias de chuva forte.

Gonçalenses interessados em receber alerta da Defesa Civil sobre alterações no clima podem se cadastrar enviando um SMS com o CEP da área de interesse para o número 40199. Uma mesma pessoa pode cadastrar quantos CEPs quiser, mas é necessário enviar um de cada vez. O serviço de envio de mensagens pela Defesa Civil é gratuito. Para entrar em contato com a Defesa Civil, basta ligar 199.

A Defesa Civil de São Gonçalo realiza, constantemente, eventos de capacitação e treinamentos para os seus servidores e para a população para o enfrentamento dos períodos de chuvas e prevenção de desastres como deslizamentos de terra e encostas.

