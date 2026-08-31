São Gonçalo: concentração do percurso será a partir das 7h, na Rua Elvis Presley, em AlcântaraReprodução/Internet
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Atividade vai acontecer no dia 27 de setembro e deve reunir 800 ciclistas
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