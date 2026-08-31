São Gonçalo: concentração do percurso será a partir das 7h, na Rua Elvis Presley, em Alcântara - Reprodução/Internet

São Gonçalo: concentração do percurso será a partir das 7h, na Rua Elvis Presley, em AlcântaraReprodução/Internet

Publicado 31/08/2026 08:42

São Gonçalo - Após o sucesso do 1º Passeio Ciclístico do Muvi , realizado em maio do último ano, a Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo prepara a segunda edição do evento, que vai acontecer no dia 27 de setembro (domingo), a partir das 7h.

O passeio incentiva a prática de atividades físicas para a promoção da saúde e do bem-estar, além do uso da bicicleta como meio de transporte sustentável. A iniciativa é também uma oportunidade para conhecer parte do trajeto do MUVI, que é o maior projeto de mobilidade urbana realizado na cidade e os painéis artísticos do projeto Cidade Ilustrada, que vem transformando espaços urbanos em galerias a céu aberto. A concentração do percurso será a partir das 7h, na Rua Elvis Presley, em Alcântara. O passeio seguirá pela ciclovia do MUVI, pela Avenida Novos Rumos e Avenida Presidente Kennedy, até a chegada ao Clube Mauá, no Centro, totalizando 4,3km.