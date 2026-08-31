São Gonçalo: equipes também realizam o monitoramento de áreas de riscos, ou seja, locais vulneráveis (com possibilidade de alagamentos, deslizamentos e outros) - Jonnathan Smith/Ascom

São Gonçalo: equipes também realizam o monitoramento de áreas de riscos, ou seja, locais vulneráveis (com possibilidade de alagamentos, deslizamentos e outros)Jonnathan Smith/Ascom

Publicado 31/08/2026 08:52

São Gonçalo - A Defesa Civil de São Gonçalo realiza ações preventivas regularmente pela cidade com o projeto 'Defesa Civil nos bairros'. Na última quinta-feira (27), os agentes atuaram nos bairros Amendoeira e Lagoinha. O principal foco das ações é verificar chamados da população e checar possíveis pontos de vulnerabilidade.

É através desse projeto que são realizadas vistorias emergenciais e preventivas em diversas localidades da cidade. Os agentes especializados da Defesa Civil identificam os problemas e atuam buscando prevenir desabamentos e outros tipos de emergência. Cada caso é um caso. É o que afirma o major Felipe Assumpção, subsecretário de Defesa Civil. "Nossos profissionais na rua atuam entendendo cada caso especificamente. É um trabalho de prevenção de riscos e desastres, incluindo desabamentos. Ao final da ação, depois de tudo ser avaliado, são emitidos, por exemplo, alertas de risco (que solicitam uma vistoria com uma equipe especializada da Defesa Civil para entender os maiores problemas das estruturas danificadas), relatórios e até mesmo interdições, quando necessário. É um trabalho minucioso, com muito cuidado com o gonçalense. Além disso, quando preciso, orientamos também o morador a procurar a Secretaria de Assistência Social", destacou.

José Carlos Pereira, de 43 anos, foi um dos atendidos pelo 'Defesa Civil nos bairros'. Ele deu sua opinião sobre o trabalho dos agentes. "Eu fiz o chamado há poucos dias e fui atendido. É ótimo! Realmente, minha solicitação foi atendida, vistoriaram onde solicitei e me deram as instruções para os próximos passos", disse.

Outras ações

Além do 'Defesa Civil nos bairros', a Defesa Civil atua diariamente com outras ações de prevenção, preparação e resposta à situações de risco, visando para proteger vidas e reduzir danos à população. Uma das ações é o monitoramento meteorológico, acompanhando chuvas, ventos e emitindo alertas. As equipes também realizam o monitoramento de áreas de riscos, ou seja, locais vulneráveis (com possibilidade de alagamentos, deslizamentos e outros); são feitas também ações educativas como palestras e simulados, atendimento a emergências e a capacitação dos voluntários da Defesa Civil e dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (NUPDECs).