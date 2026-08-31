São Gonçalo: Placa alerta para assaltos na região Reprodução/João Victor Guedes
Segundo moradores e comerciantes, a sensação de insegurança aumentou nos últimos meses e já interfere na rotina de quem vive e trabalha no local.
O empresário e morador Lucas Coelho afirma que quatro assaltos teriam ocorrido em um período de aproximadamente uma semana e meia, em horários diferentes. "É um jeito de gritar, mostrar. Aqui está tendo esse problema. A rua era tranquila, ela serve de passagem para motoristas que seguem para Alcântara, mas com esses assaltos passou a ficar perigoso", relatou.
Comerciantes mudam hábitos por segurança
Um mecânico que atua na região há mais de sete anos e preferiu não se identificar contou que nunca havia presenciado tantos relatos de crimes no local. Ele passou a orientar os clientes a evitar o uso de celulares do lado de fora do estabelecimento e também pergunta se os veículos possuem seguro. Moradores também começaram a instalar câmeras de monitoramento e criaram um grupo para compartilhar informações e alertar uns aos outros sobre movimentações suspeitas. A supervisora Ana Carolina Braga também relata ter sido vítima de um assalto na região. Segundo ela, o crime aconteceu enquanto caminhava até um mercado durante o horário de almoço. Ainda de acordo com a moradora, dois homens em uma motocicleta se aproximaram. Um deles desceu do veículo e anunciou o assalto. A aliança de Ana Carolina foi levada. "Infelizmente levou a minha aliança que tem um valor sentimental", lamentou. Ela afirma ainda que uma recepcionista da empresa onde trabalha também já foi vítima de assalto.
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