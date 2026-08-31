São Gonçalo: Placa alerta para assaltos na região - Reprodução/João Victor Guedes

São Gonçalo: Placa alerta para assaltos na região Reprodução/João Victor Guedes

Publicado 31/08/2026 12:51





Segundo moradores e comerciantes, a sensação de insegurança aumentou nos últimos meses e já interfere na rotina de quem vive e trabalha no local.



O empresário e morador Lucas Coelho afirma que quatro assaltos teriam ocorrido em um período de aproximadamente uma semana e meia, em horários diferentes. "É um jeito de gritar, mostrar. Aqui está tendo esse problema. A rua era tranquila, ela serve de passagem para motoristas que seguem para Alcântara, mas com esses assaltos passou a ficar perigoso", relatou.



Comerciantes mudam hábitos por segurança

São Gonçalo - Uma placa instalada por moradores chama a atenção de quem passa pela Rua Carvalho de Araújo, no bairro Raul Veiga, em São Gonçalo . O aviso alerta para os frequentes assaltos relatados na região e se tornou uma forma encontrada pela comunidade para chamar atenção para o problema.Segundo moradores e comerciantes, a sensação de insegurança aumentou nos últimos meses e já interfere na rotina de quem vive e trabalha no local.O empresário e morador Lucas Coelho afirma que quatro assaltos teriam ocorrido em um período de aproximadamente uma semana e meia, em horários diferentes. "É um jeito de gritar, mostrar. Aqui está tendo esse problema. A rua era tranquila, ela serve de passagem para motoristas que seguem para Alcântara, mas com esses assaltos passou a ficar perigoso", relatou.

Quem trabalha na Rua Carvalho de Araújo também afirma que os relatos de assalto passaram a influenciar o dia a dia.



Um mecânico que atua na região há mais de sete anos e preferiu não se identificar contou que nunca havia presenciado tantos relatos de crimes no local. Ele passou a orientar os clientes a evitar o uso de celulares do lado de fora do estabelecimento e também pergunta se os veículos possuem seguro. Moradores também começaram a instalar câmeras de monitoramento e criaram um grupo para compartilhar informações e alertar uns aos outros sobre movimentações suspeitas. A supervisora Ana Carolina Braga também relata ter sido vítima de um assalto na região. Segundo ela, o crime aconteceu enquanto caminhava até um mercado durante o horário de almoço. Ainda de acordo com a moradora, dois homens em uma motocicleta se aproximaram. Um deles desceu do veículo e anunciou o assalto. A aliança de Ana Carolina foi levada. "Infelizmente levou a minha aliança que tem um valor sentimental", lamentou. Ela afirma ainda que uma recepcionista da empresa onde trabalha também já foi vítima de assalto.



PM afirma que roubos caíram na região



Procurada, a Polícia Militar informou que o policiamento no bairro Raul Veiga é realizado por radiopatrulhas, motopatrulhas e reforço de agentes por meio do Regime Adicional de Serviço (RAS). Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) apresentados pela corporação, houve uma redução de 29% no total de roubos na 7ª Área Integrada de Segurança Pública (AISP) na comparação entre os períodos de janeiro a julho de 2025 e 2026. A PM também informou que, nos sete primeiros meses deste ano, policiais do 7º Batalhão realizaram 450 prisões e apreenderam 34 adolescentes.

A corporação orienta que a população contribua com as investigações por meio de denúncias. Informações podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia pelo telefone (21) 2253-1177. Em situações de emergência, a orientação é acionar a Central 190 ou utilizar o aplicativo 190. A Polícia Militar também ressalta a importância do registro das ocorrências nas delegacias da Polícia Civil, já que os boletins podem contribuir para a identificação e investigação dos responsáveis pelos crimes.

