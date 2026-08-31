São Gonçalo: Operação da Polícia Civil termina com cinco detidos no Jardim Catarina - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: Operação da Polícia Civil termina com cinco detidos no Jardim CatarinaDivulgação/Ascom

Publicado 31/08/2026 12:43





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Durante a ação, quatro homens foram presos em flagrante. Eles foram identificados pelas iniciais I.C.O., R.P.S., F.A.A. e D.D.S. Um adolescente de 17 anos, identificado como J.V.O.F., também foi apreendido.



Entorpecentes foram apreendidos

São Gonçalo - Operação da 74ª DP terminou com quatro prisões, um adolescente apreendido e drogas recolhidas no Complexo do Jardim Catarina, em São Gonçalo. Uma operação da 74ª DP (Alcântara) terminou com quatro homens presos e um adolescente de 17 anos apreendido na última sexta-feira (28), no Complexo do Jardim Catarina, em São Gonçalo. A ação foi realizada após um trabalho de inteligência voltado à identificação de pontos utilizados para a comercialização de drogas na região.Segundo a Polícia Civil, os investigadores reuniram informações sobre a movimentação nos locais apontados como pontos de venda de entorpecentes. O levantamento serviu de base para o planejamento da operação. De acordo com a corporação, os policiais acompanharam de forma direcionada os pontos identificados durante a etapa de inteligência. A operação foi planejada considerando a movimentação no complexo e a necessidade de reduzir riscos para moradores, trabalhadores e demais pessoas que circulam pela região.Durante a ação, quatro homens foram presos em flagrante. Eles foram identificados pelas iniciais I.C.O., R.P.S., F.A.A. e D.D.S. Um adolescente de 17 anos, identificado como J.V.O.F., também foi apreendido.

Os policiais recolheram diferentes tipos e quantidades de entorpecentes durante a operação. O material foi encaminhado para a unidade policial, onde passará pelos procedimentos legais e exames periciais. Os envolvidos são investigados, em tese, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas. Segundo a 74ª DP, a operação também busca avançar na identificação de outros integrantes da estrutura investigada.



O material apreendido será analisado pelos investigadores para tentar identificar possíveis envolvidos na comercialização de drogas e esclarecer a função desempenhada por cada suspeito. A Polícia Civil também pretende verificar uma eventual participação de pessoas apontadas como lideranças da atividade criminosa investigada.

