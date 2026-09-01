Entorpecentes e preso na ação foram encaminhados à delegacia - Reprodução/Internet

Entorpecentes e preso na ação foram encaminhados à delegaciaReprodução/Internet

Publicado 01/09/2026 10:04

São Gonçalo - Uma ação de inteligência da 74ª DP (Alcântara) terminou com a prisão de um homem e a apreensão de 140 embalagens de drogas nesta segunda-feira (31), no Jardim Catarina, em São Gonçalo

Segundo a Polícia Civil, os investigadores receberam informações sobre uma possível comercialização de entorpecentes durante o dia na região da Rua Bernardo Farias, esquina com a Rua Francisco Muniz. A equipe foi até o local para verificar a denúncia. Ainda de acordo com a corporação, cerca de cinco pessoas estavam reunidas na região quando os policiais chegaram. Ao perceberem a aproximação da equipe, os indivíduos correram em diferentes direções. Um dos homens foi perseguido pelos agentes e entrou em uma residência na tentativa de escapar. Ele acabou localizado e detido dentro do imóvel.

Durante a abordagem, foram encontradas 20 embalagens com substância análoga à maconha e outras 120 contendo substância análoga ao crack. Ao todo, 140 unidades de entorpecentes, já fracionadas, foram apreendidas.

O suspeito foi encaminhado, junto com o material recolhido, para a 74ª DP. A ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que deverá adotar as medidas cabíveis.

