Entorpecentes e preso na ação foram encaminhados à delegaciaReprodução/Internet
Fuga termina com prisão e apreensão de drogas no Jardim Catarina
Homem tentou escapar dos policiais e entrou em uma residência, mas foi localizado durante ação de inteligência da 74ª DP
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Placa alerta para onda de assaltos na Rua Carvalho de Araújo
Moradores do Raul Veiga relatam aumento da insegurança, adotam medidas de proteção e cobram atenção para a região
Operação da Polícia Civil termina com cinco detidos no Jardim Catarina
Ação da 74ª DP foi realizada após investigação sobre pontos de venda de drogas e terminou com quatro adultos presos e um adolescente apreendido
Comissão de Curativos, um time fundamental na recuperação do paciente
Nos ambulatórios de pós-operatório dezenas de pacientes aguardam pelo procedimento
Defesa Civil realiza ações preventivas com o Defesa Civil nos bairros
Objetivo é verificar chamados da população e checar possíveis pontos de vulnerabilidade
São Gonçalo abre inscrições para 2º Passeio Ciclístico do MUVI
Atividade vai acontecer no dia 27 de setembro e deve reunir 800 ciclistas
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