São Gonçalo: manifestantes afirmam que as incursões da Polícia Militar acontecem em momentos de grande circulação de moradoresReprodução/Redes Sociais
Moradores do Complexo do Salgueiro fazem protesto por paz
Manifestantes criticam horários de operações policiais e afirmam que incursões ocorrem durante a saída de crianças para escolas e deslocamento de idosos
Guarda Municipal realiza 31 conduções e 18 prisões pelo novo grupo armado da ROMU
A maior parte das prisões do mês de agosto foi em decorrência de crimes de furto
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Carro de aposentado é furtado enquanto esposa fazia consulta médica
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Foragido da Justiça é preso em ação conjunta da PF e Polícia Civil
Homem era procurado por suspeitas de roubo, estelionato, uso de documento falso e participação em organização criminosa
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