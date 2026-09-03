São Gonçalo: quando o crime envolve o furto de cabos e equipamentos da rede elétrica, a pena pode chegar a oito anos de prisão - Reprodução/Internet

São Gonçalo: quando o crime envolve o furto de cabos e equipamentos da rede elétrica, a pena pode chegar a oito anos de prisãoReprodução/Internet

Publicado 03/09/2026 11:32





Ligações clandestinas foram encontradas

São Gonçalo - Um supermercado e uma fábrica de pizzas foram alvos de uma operação contra o furto de energia elétrica em São Gonçalo . A ação foi realizada por agentes da 72ª DP (Mutuá), profissionais da Perícia Criminal e técnicos da Enel. Os nomes dos estabelecimentos não foram divulgados.

Durante a fiscalização no supermercado, os técnicos da concessionária identificaram e removeram uma ligação direta trifásica conectada à rede de baixa tensão, utilizando cabos de 70 mm². Na fábrica de pizzas, foi encontrada uma ligação clandestina monofásica, que também foi retirada pela equipe. As responsáveis pelos dois estabelecimentos acompanhavam as fiscalizações no momento da abordagem. Elas foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos às autoridades policiais.

Ao final da operação, a Enel reforçou que o furto de energia elétrica é considerado crime pelo Código Penal, com pena prevista de um a quatro anos de reclusão. Segundo a concessionária, alterações recentes na legislação estabeleceram que, quando o crime envolve o furto de cabos e equipamentos da rede elétrica, a pena pode chegar a oito anos de prisão. Também pode haver cobrança retroativa pelo consumo de energia que não foi faturado.