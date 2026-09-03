Niterói: a ação envolveu técnicos da Enel, policiais da 72ª DP (Mutuá) e agentes da Perícia Penal.Divulgação/Ascom
Ligações clandestinas foram encontradas
Furto de energia pode resultar em prisão
Agora você pode ler esta notícia off-line
Niterói: a ação envolveu técnicos da Enel, policiais da 72ª DP (Mutuá) e agentes da Perícia Penal.Divulgação/Ascom
Operação remove ligações clandestinas de energia em supermercado e fábrica de pizzas
Ação da Polícia Civil e da Enel identificou dois pontos de furto de energia elétrica; responsáveis pelos estabelecimentos foram levadas à delegacia
Foragido de Mato Grosso por suspeita de tortura e ligação com facção é preso
Homem foi localizado no bairro Monjolos após trabalho de inteligência da Polícia Civil; segundo as investigações, ele estaria escondido com apoio de traficantes locais
Guarda Municipal realiza 31 conduções e 18 prisões pelo novo grupo armado da ROMU
A maior parte das prisões do mês de agosto foi em decorrência de crimes de furto
Guarda Municipal realiza 31 conduções e 18 prisões pelo novo grupo armado da ROMU
A maior parte das prisões do mês de agosto foi em decorrência de crimes de furto
Moradores do Complexo do Salgueiro fazem protesto por paz
Manifestantes criticam horários de operações policiais e afirmam que incursões ocorrem durante a saída de crianças para escolas e deslocamento de idosos
Moradores do Complexo do Salgueiro fazem protesto por paz
Manifestantes criticam horários de operações policiais e afirmam que incursões ocorrem durante a saída de crianças para escolas e deslocamento de idosos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.