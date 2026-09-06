São Gonçalo: projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe)Divulgação/Ascom

Publicado 06/09/2026 19:13

São Gonçalo - As obras que têm como objetivo diminuir os alagamentos em Neves seguem a todo vapor. São intervenções de macro e microdrenagem feitas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo. Nesta quarta-feira (2), estão sendo realizados serviços de troca de solo na Rua José Ramos de Oliveira, onde já foi feita a drenagem, e preparação para a construção de novas na Rua José Joaquim de Oliveira.

O projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), responsável pela captação de recursos junto ao governo federal, e visa beneficiar também, indiretamente, bairros vizinhos como Vila Lage, Covanca e Porto Velho. O bairro de Neves, que fica abaixo do nível do mar, é conhecido por alagamentos nos períodos de chuva, problema histórico que é agravado pelas mudanças climáticas. As obras irão beneficiar mais de 12 mil pessoas e prometem auxiliar no escoamento das águas para a Baía, reduzindo riscos de enchentes, ampliando a mobilidade urbana e facilitando o transporte de cargas e passageiros, impactando positivamente a economia e a segurança da população. As obras têm prazo de conclusão de 30 meses.

Além da macro e microdrenagem, as intervenções incluem ainda pavimentação, sinalização viária, urbanização (calçadas e paisagismo), canalização e o desassoreamento de canais de parte do Rio Brandoas, que faz o deságue na Baía de Guanabara.

Carlos Augusto Pinto é comerciante e morador do bairro há 70 anos e acredita que as obras vão melhor mais ainda o bairro, que já recebeu intervenções do projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI). "Nosso bairro era muito esquecido. Ai tivemos as obras do MUVI e agora essas, que vão deixar o bairro 100% melhor. Só eu sei o que já passei com meu comércio aqui nesses mais de 30 anos convivendo com alagamentos. Agora vai ficar 100%. Além das novas calçadas, que vão seguir um padrão e será melhor para os idosos passarem. Estou gostando muito do que estou vendo”, disse.

