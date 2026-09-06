São Gonçalo: instituição realizou, nesta quarta-feira (2), a primeira edição da Cozinha Solidária MP - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: instituição realizou, nesta quarta-feira (2), a primeira edição da Cozinha Solidária MPDivulgação/Ascom

Publicado 06/09/2026 18:36





O cardápio, que inclui entrada, prato principal, suco e sobremesa, foi o seguinte: Creme de tomate com pão enriquecido com chaya; Risoto de casca de abóbora, Salada tropical (abobrinha, pepino, cebola roxa, manga e pimentão), Coxas e sobrecoxas refogadas; Suco de laranja enriquecido com ora-pro-nóbis e Doce de abóbora com coco.



As alunas da turma atual do curso de Confeitaria e Salgados foram as convidadas para o almoço comunitário. O objetivo, no entanto, é oferecer as refeições em forma de quentinhas à comunidade em torno da sede da ONG, no bairro do Sacramento.



"Ficamos muito felizes de realizar mais este novo projeto, que não é somente sobre minimizar os efeitos da insegurança alimentar. Queremos também mostrar que é possível melhorar a alimentação para que ela seja mais nutritiva a partir do aproveitamento integral dos alimentos e uso das Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs), ou seja, mostrar a possibilidade das nossas beneficiadas fazerem o mesmo em casa para ter uma alimentação saudável, nutritiva e de baixo custo" explicou a diretora e fundadora da ONG Mulheres da Parada, Letícia da Hora.



As beneficiárias dos projetos da ONG aprovaram a ideia e o cardápio, como Luana Gomes, de 31 anos. "Achei maravilhoso este almoço. Não só me alimentei como aprendi. Nunca mais vou jogar casca de abóbora fora e vou fazer conforme a cozinheira explicou. Com a abóbora fazer o doce e com a casca, o risoto. Isso é muito interessante", disse Luana Gomes, de 31 anos.



Apoio São Gonçalo - Quem já não ouviu falar "faça de um limão, uma limonada"? Pois bem, em São Gonçalo , Região Metropolitana do Rio, a ONG Mulheres da Parada foi além. A instituição realizou, nesta quarta-feira (2), a primeira edição da Cozinha Solidária MP, projeto para servir refeições gratuitas com aproveitamento total dos alimentos, como legumes e frutas.O cardápio, que inclui entrada, prato principal, suco e sobremesa, foi o seguinte: Creme de tomate com pão enriquecido com chaya; Risoto de casca de abóbora, Salada tropical (abobrinha, pepino, cebola roxa, manga e pimentão), Coxas e sobrecoxas refogadas; Suco de laranja enriquecido com ora-pro-nóbis e Doce de abóbora com coco.As alunas da turma atual do curso de Confeitaria e Salgados foram as convidadas para o almoço comunitário. O objetivo, no entanto, é oferecer as refeições em forma de quentinhas à comunidade em torno da sede da ONG, no bairro do Sacramento."Ficamos muito felizes de realizar mais este novo projeto, que não é somente sobre minimizar os efeitos da insegurança alimentar. Queremos também mostrar que é possível melhorar a alimentação para que ela seja mais nutritiva a partir do aproveitamento integral dos alimentos e uso das Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs), ou seja, mostrar a possibilidade das nossas beneficiadas fazerem o mesmo em casa para ter uma alimentação saudável, nutritiva e de baixo custo" explicou a diretora e fundadora da ONG Mulheres da Parada, Letícia da Hora.As beneficiárias dos projetos da ONG aprovaram a ideia e o cardápio, como Luana Gomes, de 31 anos. "Achei maravilhoso este almoço. Não só me alimentei como aprendi. Nunca mais vou jogar casca de abóbora fora e vou fazer conforme a cozinheira explicou. Com a abóbora fazer o doce e com a casca, o risoto. Isso é muito interessante", disse Luana Gomes, de 31 anos.

Os recursos para viabilizar esta primeira edição da Cozinha Solidária Mulheres da Parada vieram do patrocínio da Buddhist Global Relief (BGR), parceiro atual da ONG para compra de alimentos do Mercadinho Solidário (distribuição de alimentos não perecíveis às beneficiárias dos projetos da ONG e comunidade).



Os legumes e frutas foram adquiridos através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do Ceasa RJ, programa ao qual as Mulheres da Parada estão cadastradas desde maio deste ano. As doações têm sido recolhidas uma vez por mês no Banco de Alimentos do Ceasa, no Colubandê, São Gonçalo.



A ONG Mulheres da Parada, no entanto, solicita doações e a ajuda de voluntários para manter e ampliar a Cozinha Solidária. O contato para informações é o (21) 97750-1295.