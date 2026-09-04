São Gonçalo: motocicleta sem placa foi apreendida pela Polícia Civil durante uma ação da 74ª DP no Jardim Catarina - Reprodução/Internet

São Gonçalo: motocicleta sem placa foi apreendida pela Polícia Civil durante uma ação da 74ª DP no Jardim CatarinaReprodução/Internet

Publicado 04/09/2026 12:13





A ocorrência começou durante uma diligência de reconhecimento de área realizada por agentes da 74ª DP (Alcântara). Os policiais estavam na Rua Ferreira Borges quando visualizaram o motociclista em circunstâncias consideradas suspeitas. Segundo a Polícia Civil, os agentes realizaram um cerco tático e acompanharam o suspeito até a Avenida Padre Vieira, nas proximidades do número 6. No local, H.P.B. teria abandonado a motocicleta em um terreno aberto. De acordo com os investigadores, a área é conhecida pela concentração de usuários de entorpecentes. São Gonçalo - Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (3) durante uma ação da Polícia Civil no Jardim Catarina, em São Gonçalo. Identificado pelas iniciais H.P.B., ele foi localizado conduzindo uma motocicleta sem placa de identificação.A ocorrência começou durante uma diligência de reconhecimento de área realizada por agentes da 74ª DP (Alcântara). Os policiais estavam na Rua Ferreira Borges quando visualizaram o motociclista em circunstâncias consideradas suspeitas. Segundo a Polícia Civil, os agentes realizaram um cerco tático e acompanharam o suspeito até a Avenida Padre Vieira, nas proximidades do número 6. No local, H.P.B. teria abandonado a motocicleta em um terreno aberto. De acordo com os investigadores, a área é conhecida pela concentração de usuários de entorpecentes.

Durante a abordagem, o homem teria confirmado aos policiais que estava conduzindo a motocicleta. Segundo o registro da ocorrência, ele afirmou que seguia em direção a um ponto de venda de drogas, mas teria desistido do trajeto ao perceber a aproximação da viatura. A informação levou os agentes a continuarem a diligência até a localidade conhecida como Catarina Novo, no Jardim Catarina. Segundo a Polícia Civil, a região é apontada como área de atuação do Comando Vermelho.



Policiais são recebidos a tiros



Durante a aproximação da equipe, os agentes teriam sido surpreendidos por disparos de arma de fogo vindos do interior da comunidade. Ainda conforme a Polícia Civil, os policiais reagiram aos tiros para garantir a segurança da equipe. Os responsáveis pelos disparos conseguiram fugir. Não houve, segundo o relato da corporação, registro de policiais feridos durante o confronto

H.P.B. foi encaminhado à 74ª DP, onde permaneceu à disposição da Justiça. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311 do Código Penal.

