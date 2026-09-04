São Gonçalo - Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (3) durante uma ação da Polícia Civil no Jardim Catarina, em São Gonçalo. Identificado pelas iniciais H.P.B., ele foi localizado conduzindo uma motocicleta sem placa de identificação.
A ocorrência começou durante uma diligência de reconhecimento de área realizada por agentes da 74ª DP (Alcântara). Os policiais estavam na Rua Ferreira Borges quando visualizaram o motociclista em circunstâncias consideradas suspeitas. Segundo a Polícia Civil, os agentes realizaram um cerco tático e acompanharam o suspeito até a Avenida Padre Vieira, nas proximidades do número 6. No local, H.P.B. teria abandonado a motocicleta em um terreno aberto. De acordo com os investigadores, a área é conhecida pela concentração de usuários de entorpecentes.
Durante a abordagem, o homem teria confirmado aos policiais que estava conduzindo a motocicleta. Segundo o registro da ocorrência, ele afirmou que seguia em direção a um ponto de venda de drogas, mas teria desistido do trajeto ao perceber a aproximação da viatura. A informação levou os agentes a continuarem a diligência até a localidade conhecida como Catarina Novo, no Jardim Catarina. Segundo a Polícia Civil, a região é apontada como área de atuação do Comando Vermelho.
Policiais são recebidos a tiros
Durante a aproximação da equipe, os agentes teriam sido surpreendidos por disparos de arma de fogo vindos do interior da comunidade. Ainda conforme a Polícia Civil, os policiais reagiram aos tiros para garantir a segurança da equipe. Os responsáveis pelos disparos conseguiram fugir. Não houve, segundo o relato da corporação, registro de policiais feridos durante o confronto
H.P.B. foi encaminhado à 74ª DP, onde permaneceu à disposição da Justiça. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311 do Código Penal.
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