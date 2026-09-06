São Gonçalo: Unidade passa de 2.600 sessões no setor de quimioterapia - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: Unidade passa de 2.600 sessões no setor de quimioterapiaDivulgação/Ascom

Publicado 06/09/2026 21:56

São Gonçalo - O Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR) de São Gonçalo , na Lagoinha, completa mais uma marca. Neste mês de setembro, a unidade comemora a implantação de dois anos do setor de quimioterapia. Ao todo, até o fim de agosto, foram realizadas 2.615 sessões do tratamento, garantindo atendimento especializado e contribuindo para facilitar a rotina de quem enfrenta o tratamento contra o câncer.

“Oferecer um tratamento especializado como a quimioterapia mais perto da população significa cuidar das pessoas com mais dignidade, conforto e acolhimento. Esses mais de 2,6 mil atendimentos realizados em dois anos mostram a importância desse serviço para os gonçalenses e reforçam nosso compromisso de ampliar e melhorar cada vez mais a assistência à saúde em São Gonçalo. Cada sessão não é apenas um procedimento médico, mas a busca pela recuperação e pela qualidade de vida”, afirmou o prefeito Capitão Nelson.

Para quem recebe o diagnóstico, iniciar a quimioterapia representa uma nova etapa na luta contra a doença e a implementação do tratamento na unidade proporcionou maior conforto e conveniência aos pacientes gonçalenses. A operadora de caixa Rosana Aparecida de Souza Nogueira, de 47 anos, que trata um câncer no colo do útero, foi uma das beneficiadas com a instalação. “Eu sempre fiz o preventivo, até mais de uma vez ao ano, porque há 14 anos, tive um problema no útero. Mas descobri o câncer após ter uma hemorragia, que durou 45 dias. Realizei exames e fui encaminhada para realizar a quimioterapia. Moro no Mundel e, quando fiquei sabendo que ia fazer a quimioterapia aqui (HCCOR), achei uma bênção. Muito bom ter a quimioterapia perto de casa. Facilita muito não ter que ir para outro lugar”, contou.

Criado com a promessa de ampliar o acesso ao tratamento oncológico na cidade, o setor realiza mais de cem sessões mensais. As instalações do setor de quimioterapia contam com sala de recepção acolhedora e cinco poltronas com capacidade para atender até 10 pacientes por dia, considerando que cada sessão de quimioterapia demanda, em média, de três a quatro horas. O espaço é essencial no enfrentamento ao câncer e oferece tecnologia de ponta, segurança assistencial e cuidado humanizado.

Referência estadual

O HCCOR atende pacientes de todo o Estado do Rio de Janeiro através do Sistema Estadual de Regulação (SER). Além das cirurgias oncológicas e cardíacas, a unidade oferece consultas ambulatoriais pré-operatórias em especialidades como cardiologia, oncologia, neurologia, cirurgia geral e dermatologia; além de exames de imagem, reafirmando o compromisso de ter atendimento integral e humanizado.

O hospital de alta complexidade começou a funcionar no dia 1º de dezembro de 2022 no governo do prefeito Capitão Nelson e conta com quatro salas cirúrgicas e 50 leitos. Importante destacar que o HCCOR atende exclusivamente por agendamento através do SER, não funcionando como unidade de pronto atendimento emergencial. As cirurgias são eletivas, agendadas pelo SER, que entra em contato com os pacientes via telefone. Dessa forma, é essencial que os pacientes mantenham seu contato atualizado nas unidades de saúde municipais, assegurando que possam ser devidamente informados sobre os agendamentos. As atualizações nos cadastros podem ser feitas em qualquer unidade de saúde municipal.