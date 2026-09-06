São Gonçalo: obra na Praia das Pedrinhas chega a fase de ajustes finaisRenan Otto/Ascom
Obras na Praia das Pedrinhas estão recebendo ajustes finais
Próxima etapa inclui instalação de equipamentos para academia do idosos e paisagismo
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