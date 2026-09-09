São Gonçalo: produtos e medicamentos usados na fábrica - Reprodução/Internet

São Gonçalo: produtos e medicamentos usados na fábrica Reprodução/Internet

Publicado 09/09/2026 11:20





Entre as substâncias apreendidas estavam enantato, trembolona e dianabol. Também foram encontrados uma máquina profissional de envase, autoclaves, balanças de precisão e frascos de vidro e plástico. Os policiais apreenderam ainda líquidos e óleos utilizados, segundo a investigação, para diluir as substâncias.



Produtos tinham embalagens falsificadas

São Gonçalo - Uma fábrica clandestina de anabolizantes foi descoberta e interditada pela Polícia Civil nesta terça-feira (8), em um imóvel residencial no bairro Colubandê, em São Gonçalo . Duas pessoas foram presas em flagrante durante a ação. A operação foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), com apoio da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-Cap). Durante a operação, os agentes encontraram uma grande quantidade de produtos químicos e equipamentos que, segundo a investigação, eram utilizados na fabricação dos anabolizantes.Entre as substâncias apreendidas estavam enantato, trembolona e dianabol. Também foram encontrados uma máquina profissional de envase, autoclaves, balanças de precisão e frascos de vidro e plástico. Os policiais apreenderam ainda líquidos e óleos utilizados, segundo a investigação, para diluir as substâncias.

De acordo com a Polícia Civil, os responsáveis pela fábrica utilizavam rótulos e embalagens falsificados de uma marca conhecida para acondicionar os produtos. A corporação afirma que os anabolizantes eram produzidos sem controle ou supervisão e posteriormente comercializados para outros estados. Além dos produtos e equipamentos, os agentes encontraram materiais de papelaria e um sistema de rastreamento.

Os dois suspeitos foram presos em flagrante e autuados pela Polícia Civil. Todo o material recolhido no imóvel será encaminhado para análise pericial. A investigação deverá apurar as circunstâncias da produção e comercialização dos anabolizantes.

