Niterói: Hospital Estadual Azevedo Lima recebeu um idoso ferido na cabeça após ocorrência registrada no Centro - Reprodução/Internet

Niterói: Hospital Estadual Azevedo Lima recebeu um idoso ferido na cabeça após ocorrência registrada no Centro Reprodução/Internet

Publicado 09/09/2026 11:05

Niterói - Um idoso, ainda não identificado, foi levado em estado crítico ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL) após ser encontrado com um ferimento na região da cabeça na noite desta terça-feira (8), no Centro de Niterói. A ocorrência começou por volta das 19h57, quando policiais militares foram acionados para verificar uma denúncia de lesão corporal no Hotel York, localizado na Avenida Visconde do Rio Branco.

Segundo o relato policial, os agentes chegaram ao estabelecimento após receberem a informação de que um homem teria sido esfaqueado no local. No entanto, ao chegarem ao hotel, foram informados de que tanto a possível vítima quanto o suspeito haviam deixado o endereço e seguido em direção desconhecida. Diante das informações, os policiais seguiram para o Hospital Estadual Azevedo Lima, onde localizaram um homem idoso, ainda sem identificação, que havia dado entrada com um ferimento contundente na região da cabeça. De acordo com as informações repassadas à equipe, o estado de saúde da vítima era considerado crítico.



Idoso foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros



Os policiais foram informados de que o idoso havia sido socorrido na Rua Marechal Deodoro por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ). O atendimento foi realizado pela viatura ASE-535, comandada pela capitã Michelle Faria. Após reunir as informações no hospital, os policiais seguiram para a 76ª Delegacia de Polícia (Niterói), onde comunicaram o caso à autoridade policial. Até o momento do registro, a vítima ainda não havia sido identificada. Também não havia informações confirmadas sobre a dinâmica exata da agressão ou sobre a identidade do possível autor.



O caso foi registrado como lesão corporal e permanecia em andamento. As circunstâncias que levaram ao ferimento do idoso deverão ser esclarecidas durante a investigação da Polícia Civil.

